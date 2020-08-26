Из Украины выжали 100 миллиардов, чтобы продать страну с потрохами меньше чем за полтора

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если за пять лет президентства Петра Порошенко из Украины вывезли 100 миллиардов долларов, то при Владимире Зеленском страну продали за гораздо меньшую сумму уже на втором году каденции.

Об этом в эфире телеканала «112»заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под шум волны они [в Верховной раде] проголосовали за ратификацию этого соглашения. А что это за соглашение? Его если прочитать, то станет все понятно, его же мало кто читает. Так вот, в нём записано, что Украина получает миллиард двести миллионов евро, двумя траншами по 600 миллионов.

Взамен Украина обязуется передать под контроль иностранцев всю судебную систему, всю правоохранительную систему, таможню, налоговую службу, все государственные прибыльные предприятия, а также под контроль иностранцев нужно отдать приобретение Украиной медикаментов и оборудование для оказания медицинской помощи.

Кроме того, под контроль иностранцев нужно отдать антикоррупционную систему Украины. Фактически, за миллиард двести миллионов эти «слуги народа» продали страну с потрохами и выдают это за великое достижение евроинтеграции», – заявил Кузьмин.

«А теперь возвращаемся к заявлениям официального представителя президента США Трампа – Рудольфа Джулиани, бывшего генерального прокурора, бывшего мэра Нью-Йорка. Он заявил, что американские мошенники, преступники в сговоре с украинскими олигархами под прикрытием майдана в 2014 году, под прикрытием законных массовых протестов, совершили государственный переворот с целью захвата власти для последующего разграбления имущества государства.

То есть, другими словами, официальный представитель Трампа заявил, что Украину оккупировали международные мошенники для того, чтобы её разграбить. И он заявил дальше, что за пять лет правления Порошенко мошенники американские и украинские вывели из Украины 100 миллиардов долларов.. А эти, за миллиард двести продали страну с потрохами», – добавил депутат.