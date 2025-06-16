Из Вашингтона призывают отдать Бурятию Монголии

Елена Острякова.  
16.06.2025 18:25
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, экстремизм


Запад не должен давать России шанс на очередные реформы, потому что «ее природа – колониализм и империализм».

Об этом одна из лидеров так называемого «бурятского национального движения» Раджана Дугар-ДеПонте заявила на собрании террористического движения «Форум свободных народов постРоссии» в Вашингтоне, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

Запад не должен давать России шанс на очередные реформы, потому что «ее природа –...

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«Может, стоит дать шанс другим силам, которые хотят реформировать не страну, а это огромное пространство, которое сейчас называется Россией. В 17-м веке эта огромная территория от Урала называлась не Россией, а Татарией великой, землей великого хана. И сейчас вы думаете, что Россия всегда была такой огромной империей, но это не так. Вы не можете называть страну демократической, если она не может предоставить колониям право на успех», – вещала Дугар-ДеПонте.

Она сообщила, что Бурятия способна построить «демократическое государство» и видит в Монголии, Южной Корее, Японии и США своих союзников в будущем.

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