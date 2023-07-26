Из-за атак на Москву крупные компании переносят дата-центры за Урал

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Крупные российские компании начали переносить обработку критической информации из Москвы в центры обработки данных (ЦОД) за Урал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники среди хостинг-провайдеров.

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«Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция», — говорит один из собеседников.

Подтвердили спрос на размещение ЦОД за Уралом и подтверждают в «Ростелекоме»: так, в сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске фиксируется рост спроса на уровне 20–30% по сравнению с прошлым годом.

«ЦОД в этих городах в ближайшее время будут пополняться мощностями, планируется за ближайшие пять лет удвоить число стойко-мест», – добавил в «Ростелекоме».

По оценке хостинг-провайдера RUVDS, за последний год прирост количества клиентов в ЦОД Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с порядка 17% в европейской части страны. По словам, гендиректора RUVDS Никиты Цаплина, рост спроса на дата-центры за Уралом почти в пять раз превышает аналогичный показатель для площадок в европейской части России.

Среди крупных игроков, которые в последнее время перенесли часть хранения и обработки данных из Московского региона за Урал, источники называют «Вертолеты России» (входит в «Ростех») и алмазодобывающую АЛРОСА.

Цаплин считает, что одной из причин дублирования и резервирования компаниями критических данных и информационных систем на Урале и в Сибири стала возросшая террористическая угроза.

«Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, а также нестабильная политическая ситуация — серьезный риск для компаний, использующих ЦОД в этом регионе», – утверждает источник газеты.

Он объясняет, что в случае повреждения дата-центра или систем питания, подходящих к нему, отключения интернета и за неимением резервного хранения информации работа клиентов ЦОД будет остановлена.

«Так что спрос на дублирование данных в более безопасных регионах будет расти», – прогнозирует источник.