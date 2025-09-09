Из-за бандитских выходок Трампа мир отворачивается от Запада – швейцарский разведчик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп ведет себя так, что большинство стран постепенно отказываются от торговли с Западом и использования доллара.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что остальной мир может существовать экономически, политически и стратегически без Запада. После Второй мировой войны США были локомотивом Запада. Но теперь эта способность США ослабла. Теперь европейцы более независимы от США, чем 40 лет назад, и в остальном мире такая же ситуация. Они не зависят от Запада, а развили свои собственные возможности. Сегодня Китай стал двигателем остального мира, он занимает то же положение, что и США после Второй мировой», – сказал Бод.

Он подчеркнул, что из-за антикитайских санкций американские фермеры уже успели потерять миллионы долларов и один из крупнейших рынков сои, который сейчас достался Бразилии.