Из-за блокады албанцев больничный центр сербского анклава на грани гуманитарной катастрофы

Алексей Топоров.  
11.10.2023 10:48
  (Мск) , Белград
Просмотров: 57
 
Балканы, Дзен, Дискриминация, Косово, Медицина


В клинико-больничном центре «Косовская Митровица» из-за блокады поставок из Сербии, объявленной сепаратистским режимом Приштины, заканчиваются медикаменты.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В клинико-больничном центре «Косовская Митровица» из-за блокады поставок из Сербии, объявленной сепаратистским режимом Приштины,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Заведующая стационарным отделением КБЦ Бояна Бойкович, рассказала, что последние несколько месяцев выдались очень сложными для заведения на 83 койки, где проходят лечение не только пациенты из Косовской-Митровицы, но также из других городов Косово.

«У нас мало инфузионных растворов, антибиотиков, анальгетиков, и мы остро нуждаемся в использовании кислорода. В нашем стационарном отделении лечатся пациенты, находящиеся в очень тяжелом состоянии, и не только из нашего города, но и из других районов Косово и Метохии, и для их лечения крайне необходим кислород», – говорит доктор Бойкович.

Врач обратилась к международному сообществу и властям Приштины с просьбой дать персоналу больницы возможность работать, а их пациентам получать лечение и жить.

«Я надеюсь, что они услышат этот призыв, потому что это действительно гуманитарная катастрофа, по сути, нам отказывают на реализацию права на жизнь, лечение и работу», – отметила Бойкович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть