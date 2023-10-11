Из-за блокады албанцев больничный центр сербского анклава на грани гуманитарной катастрофы

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В клинико-больничном центре «Косовская Митровица» из-за блокады поставок из Сербии, объявленной сепаратистским режимом Приштины, заканчиваются медикаменты.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заведующая стационарным отделением КБЦ Бояна Бойкович, рассказала, что последние несколько месяцев выдались очень сложными для заведения на 83 койки, где проходят лечение не только пациенты из Косовской-Митровицы, но также из других городов Косово.

«У нас мало инфузионных растворов, антибиотиков, анальгетиков, и мы остро нуждаемся в использовании кислорода. В нашем стационарном отделении лечатся пациенты, находящиеся в очень тяжелом состоянии, и не только из нашего города, но и из других районов Косово и Метохии, и для их лечения крайне необходим кислород», – говорит доктор Бойкович.

Врач обратилась к международному сообществу и властям Приштины с просьбой дать персоналу больницы возможность работать, а их пациентам получать лечение и жить.

«Я надеюсь, что они услышат этот призыв, потому что это действительно гуманитарная катастрофа, по сути, нам отказывают на реализацию права на жизнь, лечение и работу», – отметила Бойкович.