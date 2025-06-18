Из-за дефицита пехоты украинские фортификации не в состоянии остановить российскую армию

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Ни дроны, ни строительство новых фортификаций не спасут украинскую армию, которой не хватает людей для продолжения войны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны людей не заменят. Но кое-как заменять приходится, потому что окопы сейчас пусты. Вот сейчас вопрос фортификации поднимается, кругом во всех медиа, во всех ресурсах. Но проблема номер один – это люди. Мы построим фортификации, окей, но кого туда всадить, понимаете?» – сказал «Купол».

Он подчеркнул, что к тому же уже построенные украинские фортификации устарели, ведь они не рассчитаны на защиту от дронов.