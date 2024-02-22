Из-за дефицита Украина решила использовать поврежденные на складах боеприпасы

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Из-за недостатка боеприпасов Украина использует те мины, которые были повреждены, но уцелели во время пожаров на военных складах в предыдущие 10 лет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кошулинского, эти мины пескоструят, красят и заряжают по новой.

«Мы, например, минометные мины видим те, которые сейчас переделаны из тех мин, которые были во время пожаров. Помните эти пожары на складах военных? Сама мина же осталась, ее пескоструим, почистили от нагара, перепаковали, и сейчас мы их используем. То есть таким способом предприятия нам добавляют даже из тех остатков, которые мы имеем. Мы бы очень хотели, чтобы наше производство было намного интенсивнее, но будем откровенны – мы не сможем обеспечить в таких объемах нужды украинской армии, которая сегодня воюет с таким врагом», – заявил Кошулинский.