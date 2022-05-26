Из-за дорогого топлива на Украине взлетят цены на хлеб

26.05.2022  09:56 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Общество, Украина, Цены, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Стоимость хлебобулочных изделий на Украине возрастет на 20 и более процентов. Об этом сообщил в своем блоге киевский экономист Александр Охрименко.

«Топливо подорожало, а оно очень существенно влияет на (стоимость – ред.) продуктов, потому что, во-первых, транспортировка, а во-вторых, дорогое топливо значит дорогие корма, дорогие корма соответственно – дорогое мясо, молоко. В настоящее время война, поэтому рост цен – это закономерное явление», – говорит Охрименко.

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В то же время экономист утешил, что некоторые продукты сейчас будут дешеветь.

 

«Если мы говорим о мясе, то оно, особенно сало, расти в цене не будет, а наоборот даже упадет в цене. Летом спрос на сало всегда падает. Мясо птицы может подорожать, молоко может подорожать. Яйца теоретически не должны подорожать. Хлеб и вообще хлебобулочные изделия могут подняться в стоимости на 20% и больше», – сказал Охрименко.

 

Напомним, Украина столкнулась с невиданным с девяностых годов минувшего столетия дефицитом горючего, ставшего следствием дезорганизации логистики и уничтожения ведущих НПЗ страны.

 

Разрушен крупнейший Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие перерабатывающие мощности внутреннего рынка, обеспечивающие до войны 18% украинского потребления. Еще 82% нефтепродуктов Украина импортировала четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным. Сегодня все эти каналы импорта переориентированы и работают совсем по-другому.

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