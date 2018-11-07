Из-за дороговизны Украина отказалась посылать свой самолет на учения НАТО

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Из-за бедности Украины участие пяти ее военнослужащих в военных учениях НАТО Trident Juncture – 2018, финансируется за счет Альянса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом рассказал в интервью киевскому изданию УНН военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров.

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“Мы проводили отдельные расчеты по поводу участия нашего самолета в таких учениях (Trident Juncture), и, к сожалению, вынуждены были отказаться, так как участие самолета в этих учениях стоило бы Украине миллионы гривен – огромные деньги, за которые можно хорошо подготовить мотопехотное подразделение в полном составе для выполнения задач на Востоке нашей страны. Поэтому мы вынуждены были отказаться”, – сказал генерал.

Он рассказал также, что для особых партнеров, с которыми есть соответствующий уровень взаимодействия, участие в учениях может финансироваться за счет Альянса.

“Все наши 5 военных сейчас участвуют в учении за счет НАТО. Всего в этом году за счет НАТО в учениях приняли участие 7 человек. До конца года еще, пожалуй, двух человек нам удастся привлечь к учениям Cyber ​​Coalition на таких же условиях”, – сказал он.

25 октября военные учения НАТО Trident Juncture стартовали в Норвегии. В Trident Juncture принимают участие около 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 служащих из всех стран Альянса.