Из-за дронов война может сильно затянуться – военкор

Максим Столяров.  
17.04.2025 17:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 410
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


За три года СВО непосредственное участие людей в бою резко сократилось, и дефицита личного состава с обеих сторон не предвидится.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три года СВО непосредственное участие людей в бою резко сократилось, и дефицита личного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как-то вообще не обсуждается, как меняется рисунок боя сейчас на ЛБС, потому что сейчас мы видим, что в атаку ходят только штурмовики, и то малыми группами по 3-4 человека, максимум. Это, по-моему, наименьшее количество с момента начала СВО, до этого группы были по 8-10 человек.

Сейчас же меньше людей, а больше техники отправляется. И у меня вопрос – если сейчас спецоперация идет вот так, то можно же долго воевать, правда ведь? До Киева тогда получается далеко идти придется», – спросил ведущий.

«Действительно, количество людей на передовой постоянно сокращается. Это обусловлено не только тем, что война идет долго и линия фронта большая, но и тем, что количество дронов в воздухе увеличивается, и поэтому именно на передовой количество людей постоянно сокращается. И пропорционально падает интенсивность, участие человека в боях.

Понятно, что в конечном счете пехотинцу надо дойти до посадки, ее занять, потом должна дойти группа закрепления, она там должна сесть, поменяться там и так далее. А массовые заезды колоннами уходят в прошлое», – ответил Сапоньков.

«И ты правильно отметил, что при таком подходе воевать можно еще очень долго, в том плане, что уже не требуется такого большого количества людей. Причем это с обеих сторон идет, не надо думать, что противник выдыхается или наоборот у нас там что-то заканчивается, то есть это общая динамика.

И все переходит именно в попытку изолировать район дронами, засечь ротацию, подвоз, уничтожить заходящую группу, либо не дать вытащить раненых, ну и естественно изолировать от поставок боекомплекта и воды.

И действительно при таком раскладе можно воевать, наверное, очень долго, потому что дальше это все может превратиться в то, что будет просто летать там тысяча дронов, а роль людей будет все падать», – подытожил военкор.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить