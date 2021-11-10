Из-за энергетического кризиса Северная Македония закупает уголь в Косово

Энергетическая компания «Електрани на Северна Македонија» (ЕСМ) заключила контракт на закупку 130 тысяч тонн угля из запланированных 300 тысяч для запуска ТЭС «Осломей» с целью смягчения энергетического кризиса в стране.

Об этом ТВ «Сител» сообщил директор ЕСМ Васко Ковачевски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В согласованных количествах начнется транспортировка по стране с середины ноября до конца января, – сказал Ковачевски. – Уголь будет закупаться в Косово, откуда ежедневно будут прибывать 50 грузовиков, и у отечественной компании из Берово. Также мы подписали соглашение о закупке дополнительных 200 тысяч тонн угля в Косово».

Во вторник правительство Северной Македонии объявило о 30-дневном энергетическом кризисе. По словам министра экономики Крешника Бектеши, решение было принято после того, как Комиссия по оценке энергетического сектора пришла к выводу, что существует риск нехватки электроэнергии, а также риск для стабильности энергетического сектора.

Как сказано в сообщении агентства МИА, решение правительства не означает ограничительных мер для населения, но предполагается, что с января цена на электроэнергию вырастет на восемь-девять процентов.

Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ заявила сегодня, что у мощнейшего Горно-энергетического комплекса (РЭК) «Битоль» «в разгар энергетического кризиса работает половина одного энергоблока из трех», а «уголь есть всего на два дня, в то время как мощность искусственных озер снижена до уровня, достаточного для производства электроэнергии только на один день».

«На данный момент мы получили пять предупреждений из Европы в связи с незаконным отключением электроэнергии от европейской энергосети, и нам грозит штраф в размере одного миллиона евро. Некомпетентное и безответственное правительство Заева всего за год превратило ЕСМ и МЕПСО (второй энергогигант страны – ред.) в банкротов, и виновато в нынешнем энергетическом коллапсе в стране», – говорится в заявлении оппозиционных национал-консерваторов.