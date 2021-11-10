Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.11.2021 18:59
(Мск), Скопье,
Алекей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Кризис, Общество, Политика, Россия, Северная Македония, Сербия, Скандал, Энергетика
Просмотров:

Из-за энергетического кризиса Северная Македония закупает уголь в Косово

Энергетическая компания «Електрани на Северна Македонија» (ЕСМ) заключила контракт на закупку 130 тысяч тонн...

Энергетическая компания «Електрани на Северна Македонија» (ЕСМ) заключила контракт на закупку 130 тысяч тонн угля из запланированных 300 тысяч для запуска ТЭС «Осломей» с целью смягчения энергетического кризиса в стране.

Об этом ТВ «Сител» сообщил директор ЕСМ Васко Ковачевски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В согласованных количествах начнется транспортировка по стране с середины ноября до конца января, – сказал Ковачевски. –  Уголь будет закупаться в Косово, откуда ежедневно будут прибывать 50 грузовиков, и у отечественной компании из Берово. Также мы подписали соглашение о закупке дополнительных 200 тысяч тонн угля в Косово».

Во вторник правительство Северной Македонии объявило о 30-дневном энергетическом кризисе. По словам министра экономики Крешника Бектеши, решение было принято после того, как Комиссия по оценке энергетического сектора пришла к выводу, что существует риск нехватки электроэнергии, а также риск для стабильности энергетического сектора.

Как сказано в сообщении агентства МИА, решение правительства не означает ограничительных мер для населения, но предполагается, что с января цена на электроэнергию вырастет на восемь-девять процентов.

Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ заявила сегодня, что у мощнейшего Горно-энергетического комплекса (РЭК) «Битоль» «в разгар энергетического кризиса работает половина одного энергоблока из трех», а «уголь есть всего на два дня, в то время как мощность искусственных озер снижена до уровня, достаточного для производства электроэнергии только на один день».

«На данный момент мы получили пять предупреждений из Европы в связи с незаконным отключением электроэнергии от европейской энергосети, и нам грозит штраф в размере одного миллиона евро. Некомпетентное и безответственное правительство Заева всего за год превратило ЕСМ и МЕПСО (второй энергогигант страны – ред.) в банкротов, и виновато в нынешнем энергетическом коллапсе в стране», – говорится в заявлении оппозиционных национал-консерваторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть