Из-за фашисткой власти известный политик не может похоронить своего отца

23.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный политик, экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко не может приехать на родину в Херсонскую область, чтобы похоронить отца – заслуженного тренера Украины, мастера спорта СССР, футболиста Валерия Журавко, который умер сегодня в возрасте 72 лет.

Проститься с отцом Журавко, который является инвалидом от рождения, мешает установившийся после госпереворота 2014 года режим, который подозревает политика в «финансировании терроризма» – СБУ возбудила против него уголовное дело по ст. 258-5 за то, что он выступал против майданщиков и поддерживал республики Донбасса.

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«Против меня возбуждены уголовные дела. Я там персона нон грата. В случае, если я там появлюсь, мне грозит максимальный срок заключения. Я не могу поехать и похоронить родного отца потому, что власть до сих пор остается фашистской, потому что против меня возбуждены уголовные дела», – заявил Журавко.

Валерий Журавко был выдающимся тренером, работавшим как с украинскими командами, так и с азербайджанским «Интером». На должности старшего тренера он выводил ФК «Ворскла» и «Интер» в участие в розыгрыше кубка УЕФА, возглавляемый им «Николаев» становился чемпионом Первой лиги Украины.

Ранее в комментариях «ПолитНавигатору» Журавко часто разоблачал преступления украинской власти, критиковал нынешний режим и выступал в поддержку российского статуса Крыма и республик Донбасса.