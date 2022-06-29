Из-за иноагентов в Госдуме поспорили о маккартизме

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Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении об иноагентах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против проголосовали 5 депутатов. Один из них, коммунист Алексей Куринный, заявил, что закон погрузит Россию во времена Маккартизма.

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«Международная обстановка не является достаточным основанием для того, чтобы принимать данный законопроект. Попытка провести сегодня четкую линию «патриот – не патриот» абсолютно несостоятельна. Нам говорили: не надо ничего конкретного, чем расплывчатей, тем лучше. Поэтому все, начиная с определения иноагента, отдается на откуп правоприменителям. Вопрос защиты прав этим законом не регулируется», – заявил Куринный.

По его словам, имеет место внедрить «опыт США 50-х годов по борьбе с коммунистами», что практиковалось в разул маккартизма.

Депутат Шхагошев Адальби рассказал, как велась подготовка законопроекта.

«Мы диалог вели и так уговаривали потенциальных иноагентов. Я лично десятки раз звонил в отдельные СМИ. Отказались садиться за стол переговоров», – сказал Шхагошев.

Упоминание маккартизма возмутило спикера Вячеслава Володина.

«Если мы хотим сравнивать времена маккартизма и предлагаемое решение, то это самое демократичное, самое либеральное решение. Во времена маккартизма за убеждения уволили более 300 человек из Госдепа, дали серьезные сроки ведущим режиссерам Голливуда, Чарли Чаплина выслали. В итоге до сегодняшнего дня ни коммунистическая, ни рабочая партии США не могут участвовать в выборах. Каждая страна должна защищаться, если она думает о своем будущем. Тот, кто поет с чужого голоса, должен понимать, что он иностранный агент», – сказал Володин.

По его мнению, новый закон уберегает оппозиционные партии от того, чтобы их в будущем распустили.

Маккартизм – общественное движение в США, существовавшее в период с конца 1940-х по 1957 год. Сопровождалось обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан.