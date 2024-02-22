Из-за конгресса США Украина теряет территории – спикер Госдепа

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина теряет территории из-за отсутствия финансирования и военной помощи со стороны США.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина теряет территории из-за отсутствия финансирования и военной помощи со стороны США. Об этом...

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При этом, Миллер, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что Россия получила преимущество.

«Нет, мы вовсе так не считаем. Если вы изучите динамику этого конфликта на протяжении не то чтобы двух лет, но уже в недавнем прошлом, то увидите, что да, Россия делает успехи на поле боя.

Мы видели ее успехи на выходных, потому что Украина не могла снабдить вооружениями свои войска. В основном, потому что Конгресс не сделал того, что нужно, чтобы продолжать помогать Украине защищать свою территорию», – заявил Миллер.

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