Из-за конгресса США Украина теряет территории – спикер Госдепа

Украина теряет территории из-за отсутствия финансирования и военной помощи со стороны США.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом, Миллер, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что Россия получила преимущество.

«Нет, мы вовсе так не считаем. Если вы изучите динамику этого конфликта на протяжении не то чтобы двух лет, но уже в недавнем прошлом, то увидите, что да, Россия делает успехи на поле боя.

Мы видели ее успехи на выходных, потому что Украина не могла снабдить вооружениями свои войска. В основном, потому что Конгресс не сделал того, что нужно, чтобы продолжать помогать Украине защищать свою территорию», – заявил Миллер.