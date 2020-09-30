30.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Медицина, Россия, Туризм, Финансы
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Из-за коронавируса российская экономика потеряет 9 миллиардов долларов


Из-за закрытия границ для туристов в связи с пандемией коронавируса российская экономика потеряет порядка девяти миллиардов долларов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игнатьева, поступления от въезжающих в Россию туристов в прошлом году составили 10 миллиардов долларов.

«Из всех трех видов туризма, которые мы имеем – это выездной, внутренний и въездной туризм именно въездной туризм в России в этом сезоне практически не работал. Эти поступления от въездного туризма, к сожалению, это очень большие суммы – за 19-й год от от въездного туризма российская экономика получила порядка 10 миллиардов долларов. Эти деньги в этом году к нам не пришли.

Потери от закрытия границ мы оцениваем порядка семи миллиардов долларов, поскольку границы были закрыты в марте и до сих пор мы имеем ситуацию, при которой мы не знаем, когда точно откроются границы и мы сможем принимать здесь иностранцев в том объеме, в котором мы принимали их раньше. Это очень большая сумма, я думаю, что до конца года потери будут где-то порядка восьми-девяти миллиардов долларов», – заявил Игнатьев.


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