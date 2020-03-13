Из-за коронавируса усиливается блокада Приднестровья

13.03.2020, Москва, Елена Острякова

Украина, которая является основным поставщиком медицинских товаров в Приднестровье, ввела запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские поставщики перестали отгружать средства защиты еще до запрета и подняли цены на противовирусные препараты и антисептики.

Ситуация осложняется тем, что уже сегодня после заседания СНБО Украина может закрыть пропускные пункты через границу. В том числе, КПП в Кучургане, через который в Приднестровье идет основной поток продуктов питания и медикаментов.

Власти Приднестровья сейчас проводят ревизию медицинских складов, чтобы оценить, насколько хватит собственных запасов.

Вместе с тем Центр гигиены и эпидемологии ПМР не включил в список стран, откуда запрещен въезд в республику, Россию, Украину и Молдову. Как пояснила главварч центра Наталья Берилл, граждане, работающие в Молдове, не будут проходить 14-дневный карантин.

Украина давно планировала совместно с Молдовой установить 10 совместных КПП на границе с Приднестровьем, чтобы контролировать товаропоток в республику, а при необходимости блокировать его. Уже два года действуют 6 совместных молдово-украинских КПП. Через КПП в Кучургане проходит 70% приднестровского импорта из России. Белоруссии и Украины. Это прежде всего продукты питания и дешевые медикаменты.