Из-за крымских детей Украина хочет засудить русских в Гааге

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина обвинила Россию в нарушении международного гуманитарного права и преступлениях против человечности из-за военного призыва в Крыму. Представление об этом было направлено в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила представитель работающей на западные гранты «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Скрипник, за шесть лет нахождения в составе России порядка 25 тысяч крымчан прошли службу в российской армии, а за уклонение от этого уголовные дела были возбуждены в отношении 135 жителей полуострова.

«Наше представление, которое уже было направлено в Международный уголовный суд, касается военного преступления, как призыв граждан Украины в ряды российской армии, что является незаконным. К сожалению, он является масштабным и начался сразу после оккупации.

Но в этот раз нашими общими усилиями была собрана доказательная база не только самого принуждения через уголовное преследование граждан, которые отказываются от службы в российской армии, но и главный акцент нашей работы в этот раз был направлен именно на детей, на крымских детей, которые по сути стали жертвами российской пропаганды – военной, милитаристской, и важно, что эта пропаганда и является частью принуждения к службе в российской армии…

Как минимум 25 тысяч граждан Украины были незаконно, в нарушение норм международного гуманитарного права, призваны Россией в ряды своих Вооруженных Сил», – заявила Скрипник.

Кроме того, украинские грантоеды раскритиковали деятельность российских организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

«В этом задействованы ведомства и учреждения образования. Существует фонд грантов президента Российской Федерации, который раздает деньги организациям российским и местным крымским на то, чтобы они пропагандировали службу в армии. Например, в 2018-м году севастопольская организация «Патриотическая молодежь доброй воли» получила от президента РФ 1 миллион 288 тысяч рублей для создания у детей и подростков мотивации к службе в российской армии. Это только одна организация, а таких организаций куча…

Российские военные отдельно имеют свою бюджет на это. У них есть отдельный приказ Министерства обороны Российской Федерации, где есть перечень мероприятий и они эти мероприятия проводят даже во время пандемии…

Местная оккупационная власть делает свои мероприятия и имеет свой бюджет на эти цели. Например, правительство Севастополя тоже расписал план мероприятий и проводят разнообразные учения. Они ведут отдельную деятельность и делают отдельные действия с этими детьми, так же учат их обращению с оружием, ходить строем и носить форму. В учебных заведениях руководит так называемое Министерство образования крымское, у которых отдельное финансирование, отдельные мероприятия проводятся.

Они прославляют там оккупационную армию, парамилитарные формирования, проводятся открытые уроки, которые посвящены оккупации Крыма, они там дарят цветы этим боевикам, приходят туда военные. Военные приходят даже в детские сады и там проводят с детьми какие-то хороводы. И это очень масштабная работа. Сейчас в ряды Юнармии принимают даже в школах. Если раньше это была внешкольная деятельность, то теперь даже в актовом зале школы могут принимать в ряды ЮнАрмии», – заявила еще один член «Крымской правозащитной группы» Ирина Седова.

Напомним, что при этом, в самой Украине активно функционируют детские лагеря, организованные неонацистскими группировками. Так, в лагере «Азовец» детей учили стрелять из муляжей автоматов Калашникова, проходить полосу препятствий и оказывать медицинскую помощь.

Также под националистические лозунги и марши они разучивают приветствия и песни УПА.