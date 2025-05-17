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Украинский язык не воспринимался как в формальных, так и неформальных тусовках страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил видеоблогер Владимир Кохан, который делает материалы из украинской глубинки.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» о признал, что над ним насмехались из-за его украинского языка.

«…у меня было чувство стыда из-за того, что я из деревни. Пожалуй, впервые оно появилось в 10–12 лет – пубертатный период, когда ты уже начинаешь созревать, когда тебя начинают интересовать девушки. Дальше это ощущение обострилось в 16–20 лет, когда ты попадаешь в различные формальные и неформальные тусовки, где украинский язык – большой зашквар, как твое сельское происхождение», – сказал Кохан.

Он говорит, что это «ужасно давило».