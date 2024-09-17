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Поставки Украине западного оружия приводят только к тому, что в ходе боевых действий гибнет больше жителей «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не помню, чтобы Путин говорил, что Запад не должен поставлять Украине танки, артиллерийские снаряды и всё остальное. Мы сами установили эти красные линии, сказали, что не будем этого делать. А потом нарушили обещание, и это затянуло войну, ухудшило ситуацию – и привело к гибели многих людей на Украине. И сейчас Украина находится в ужасном положении, она может не пережить эту зиму. А отправка ракет ещё и пересекает российскую красную черту. Путин никогда раньше не говорил о том, что мы находимся в состоянии войны. Это совершенно новый язык», – сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что поставка Украине новых ракет и разрешение бить ими по российским тылам только ухудшит ситуацию.

«Практически все аналитики говорят, что мы не можем начать ракетную атаку на Россию, которая изменит ход войны. Мы идём на огромный риск, не получая при этом ощутимых военных преимуществ, имея очень мало ракет и занимаясь риторическими упражнениями», – подчеркнул он.