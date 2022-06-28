Из-за наводнения в Симферополе объявлена чрезвычайная ситуация

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Разгул стихии в Крыму будет признан чрезвычайной ситуацией регионального уровня. От потопа пострадали около 1,5 тысяч человек, которые получат материальную помощь в зависимости от причиненного ущерба.

Об этом , передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил в эфире «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов.

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«С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера. За три дня ливней подтоплено 719 домовладений, 4 социальных объекта в Белогорским районе», – рассказал Аксенов.

По данным специалистов, за один день в Симферополе выпало до 100 мм осадков. Такого объема в столице не наблюдали последние 100 лет. Для защиты дамбы на Симферопольском водохранилище провели сброс воды в реку Салгир, из-за чего были затоплены рядом находящиеся улицы в низменной части Симферополя.

В поселке Комсомольское пришлось отключать электричество, пока вода не уйдет из подвалов многоэтажек. Всего в столице подтоплено 147 домовладений, около 10 многоэтажек. Сброс воды сейчас снизили с 50 до 36 кубометров в секунду.

«Обстановка контролируемая, – заверил Аксенов. – Вода сейчас потихоньку сходит, приступаем к разбору завалов. От непогоды пострадало 5 муниципалитетов, 17 населенных пунктов. Главный сейчас вопрос — устранение последствий. Никого без поддержки не оставим».

Последствия непогоды в Симферополе и Белогорском районе намного скромнее, чем от залповых ливней в Ялте и Керчи в июне прошлого года. Пострадали 4 моста, в том числе на улице Толстого в Симферополе. Затоплены подвалы и частные подворья.

Комиссии при местных администрациях проведут подворовой обход, чтобы определить ущерб – по 50 тысяч за частично утраченное имущество и по 100 тысяч при его полном уничтожении водой. За год суммы компенсаций не изменились, тогда как цены на бытовую технику и строительные материалы выросли и значительно.

«Необходимо определить выплаты людям, особенно те, которые в первую очередь по 10, по 100 тысяч и те выплаты, которые будут превышать размеры, предусмотренные в региональном и федеральном законодательстве. Будем в ручном режиме искать к каждому подход. Автомобили, такая же ситуация, будем компенсировать за счет внебюджетных средств, – добавил Аксенов. – В общей сложности будут заходить в каждый дом, определять на восстановление хозяйства и коммерческих объектов. Не такой большой объем ущерба, как в прошлом году в Ялте и в Керчи».

Опасности эпидемии от подтопления населенных пунктов в Крыму нет. Воду в поселки, где потоки вывели из строя насосные станции, развозят автоцистернами.