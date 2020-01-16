Из-за недостатка кислорода Мишустин едва не сменил Володина

16.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Кандидата в премьер-министры Российской Федерации Михаила Мишустина едва не назначили главой Госдумы.

Представляя его персону на рассмотрении парламента полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх ошибся и призвал депутатов проголосовать за Мишустина как за главу парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Михаил Владимирович очень хорошо нам с вами знаком. И я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной Думе для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной Думы. Извините, на должность председателя Правительства Российской Федерации», – заявил Минх.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ рассмеялся и предположил, что Минху не хватает кислорода в зале заседаний.

«Гарри Владимирович – это все, вы знаете, из-за чего. Слишком долго мы все здесь находимся, в этом зале. И мечта многих депутатов, особенно в начале нашей работы, была, чтобы больше было здесь воздуха, кислорода», – сказал Володин.