Из-за неприемлемой терминологии МИД РФ вернул Украине ноту протеста

20.08.2021 08:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Крымский референдум проводился в полном соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17 августа этого года МИД России вернул без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел РФ в Крым для участия в кластере «Таврида». Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма», – сообщила Захарова.

Она призвала украинских коллег, наконец, осознать, что Крым и Севастополь являются субъектами РФ, а также напомнила, что решение, принятое крымчанами на референдуме в 2014 году позволило жителям полуострова избежать дискриминации со стороны украинских властей.

«Сегодня их права гарантируются Конституцией Российской Федерации. Социально-экономическая и гуманитарная ситуация на полуострове значительно улучшилась. Кстати, Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как на самой Украине. К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует», – отметила представитель внешнеполитического ведомства.