Из-за Порошенко командиры украинских бригад оказались в сложной ситуации

03.02.2019, Донецк, Александр Гусар

В ВСУ начинается ряд мероприятий, направленных на обеспечение поддержки на выборах кандидатуры действующего президента Украины Петра Порошенко.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что высшие военные чины крайне не заинтересованы в смене президента, поскольку опасаются ответственности за совершенные преступления.

«В связи с этим, Полторак и Муженко приступили к выполнению комплекса мероприятий по обеспечению предвыборной компании Порошенко. Во все воинские части отданы соответствующие указания по проведению агитации за действующего президента», – сообщил Безсонов.

Он также добавил, что глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко взял под личный контроль проведение в войсках агиткампании за Порошенко.

«В соединения и воинские части направлены множество рабочих групп, задача которых – обеспечить победу действующего президента на выборах. В зону операции оккупационных сил прибыл самый мощный «десант» агитаторов под руководством командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Попко. На сегодняшний день данная группа отработала в 30-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадах», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства.

Безсонов подчеркнул, что всем командирам бригад и их заместителям поставлена задача не просто вывести Порошенко в лидеры, а сделать это с максимальным отрывом от других кандидатов.

«Тем самым командиры поставлены в сложную ситуацию, так как им хорошо известно об отрицательном рейтинге Порошенко среди подчиненных. В украинском генштабе прорабатывается схема фальсификации результатов выборов. В армии реализовать данную схему будет проще всего, ведь все личные данные подчиненных, необходимые для «правильного голосования», у командования воинских частей имеются на руках», – пояснил Безсонов.