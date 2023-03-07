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Бундесвер не в состоянии выполнить свои обязательства перед оперативно-тактическими силами НАТО сверхвысокого уровня готовности (Very High Readiness Joint Task, VJTF).

Об этом сообщило 7 марта немецкое издание Der Spiegel, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проблемы возникли после того, как Германия приняла решение передать Киеву батальон танков Leopard 2.

Германия ныне командует силами VJTF. Однако из-за новых проблем с танками Leopard 2 войскам приходится «снова собирать системы вооружения по всей стране». Для министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который с момента вступления в должность неоднократно подчеркивал, что Берлин является надежным партнером в рамках альянса, эта новость прозвучала очень не вовремя, отмечает издание.

Как выяснилось, немецкий танковый батальон 393 в Тюрингии, который в настоящее время предоставляет часть своих сил для VJTF НАТО, борется со «значительными поломками» основных боевых танков Leopard 2 A7. Только 20 из примерно 40 танков батальона являются исправными. В случае чрезвычайной ситуации объединение должно фактически иметь не менее 30 сверхсовременных боевых машин, доступных в течение нескольких дней для быстрого военного реагирования Альянса на возможные нападения. По крайней мере, это то, что Германия пообещала НАТО.

«Обязательства VJTF могут быть выполнены только с помощью танкового батальона 104», – говорится во внутреннем документе Бундесвера, пишет Spiegel.

Это подразделение дислоцируется в Баварии, поэтому в чрезвычайной ситуации танки придется передислоцировать оттуда в Тюрингию.

В тот же день Борис Писториус опроверг сообщения о том, что Бундесвер не может выполнить свои обязательства перед НАТО из-за проблем с основными боевыми танками Leopard 2.

«Нет никаких сомнений, что миссия может быть выполнена. У нас нет никаких проблем с техникой, связанных с «Леопардами». У нас были проблемы с техническим обслуживанием и ремонтом, которые теперь будут решены», – заявил Писториус, находящийся в Литве.

При этом, по информации Spiegel, Бундесвер может выполнить свои обязательства перед НАТО, лишь приложив немало усилий. На вооружении немецкой армии сейчас находится 40 боеготовых моделей танка Leopard 2 A7, а это означает, что 30 из них могут быть выделены для НАТО в случае необходимости.

Стоит отметить, что эта ситуация возникла вследствие «Тришкина кафтана» в Бундесвере, который ныне все свои усилия сосредоточил на передаче Киеву 18 танков Leopard 2А6. Подготовка этих боевых машин, а также создание необходимых запасов запасных частей и ремонтных структур для потребностей ВСУ – поглотили все ресурсы немецкой армии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению New York Times европейские сраны на протяжении десятилетий недостаточно инвестировали в содержание и обновление своих вооруженных сил.