Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС Ростовскую область ограничат в электроэнергии

Олег Кравцов.  
14.06.2023 15:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия


На 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС возник пожар. Горит кровля на площади 200 квадратных метров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

На 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС возник пожар. Горит кровля на площади 200 квадратных метров....

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В МЧС уточнили, что пожар тушат 46 человек, задействовано 15 единиц техники.

«Подтверждаем, что на Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, производится устранение оперативными расчетами, причины устанавливаются. Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, все блоки остановлены. Из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГРЭС.

Представитель ГРЭС добавил, что место пожара оцеплено, критических повреждений станции нет, добавил представитель ГРЭС.

Новочеркасская ГРЭС расположена в 5о километрах от Ростова-на-Дону. Вместе с Ростовской АЭС ГРЭС является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме.

На Украине ожидаемо радуются происшествию и пишут про взрыв.

«В Новочеркасске в России горит ГРЭС. Местные СМИ пишут, что перед вспышкой на ГРЭС слышали взрыв.Гойда!», – пишет в своем тг-канале киевский националист Александр Аронец.

При этом местные власти опровергают сообщения о взрыве.

«Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, в 15.05 – локализация пожара. В тушении огня на 200 квадратных метрах задействованы 71 человек и 29 единиц техники. В причинах пожара будут разбираться специалисты.

Информация о взрыве НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы.

Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Подробная информация об ограничениях будет доведена позже», заявил губернатор Ростовской области.

Источники в силовых структурах местного паблика «Новости Ростова-на-Дону» называют причиной пожара человеческий фактор.

Причиной взрыва и пожара на Новочеркасской ГРЭС мог стать человеческий фактор и нарушение техники безопасности.

«Они проводили там работы, вот и бахнуло», – заявил источник.

По словам силовиков, пока никаких следов атаки на ГРЭС не обнаружено.

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