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18.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Из-за позиции Украины военные моряки застрянут в России лет на 50

Украина продолжает настаивать на том, что ее военные моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре после провокации в Керченском проливе, должны иметь статус военнопленных.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно принудить Россию признать их статус военнопленных. Потому что пребывание в заключении осужденных за преступление и содержание военнопленных с правами, предусмотренными международной конвенцией, это разные статусы», – сказал Чижмарь.

При этом он сам признал, что в случае получения подобного статуса моряки могут застрять в России на долгие годы.

«Есть другая проблема. Военнопленные до окончания конфликта интернируются на поселение в международные лагеря и содержатся до окончания конфликта. Но мы не можем сказать, когда закончится конфликт: через 5 лет или через 10. Он закончится, когда мы вернем Крым. Кто-то может сказать, когда это будет? Прибалтика была в оккупации 50 лет», – обнадежил депутат.

Лефортовский суд продлил украинским морякам срок содержания под стражей до 24 апреля. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

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