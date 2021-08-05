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05.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина
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Из-за придорожной надписи Чубарову пригрезилось «крымское сопротивление»

Новости УкраиныМеджлисовцы в Крыму совершили вылазку и написали на стеле у въезда в Симферополь «Мы...

Меджлисовцы в Крыму совершили вылазку и написали на стеле у въезда в Симферополь «Мы за Крымскую платформу».

Этот акт главарь запрещенной в России группировки, экстремист Рефат Чубаров посчитал проявлением сопротивления на полуострове.

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Как заявил в своем блоге Чубаров, авторами «художества» могли стать проживающие в этом районе проукраинские «патриоты».

«Сегодняшние фотографии во временно оккупированном РФ Крыму: надписи в поддержку Крымской платформы, совершенные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары», – написал Чубаров.

По мнению крымского политолога Сергея Киселева, «акция», которой обрадовался Чубаров, не имеет ничего общего с реальным сопротивлением.



«Это не гражданская позиция, а кто-то в ночи прокрался и что-то написал. Когда были времена Украины, то определенная часть крымчан открыто, внутри Крыма высказывали свою точку зрения и позицию. У части людей жизнь была поломана, потому что они отстаивали свои политические предпочтения. Сегодня эти люди – «герои крымской зимы» оказались на обочине общественной жизни. Ни о чем эта акция не говорит – в обществе всегда найдутся несколько недовольных человек, которые будут поддерживать своих политических лидеров пошлых эпох. Никакого серьезного сопротивления, противостояния с российской государственностью как таковой внутри Крыма нет», – сказал эксперт.

«Говорить о том, что какая-то «Крымская платформа» находит здесь поддержку совершенно бессмысленно. Курочка среди жемчужных зерен выискивает червячков, так и Чубаров среди той жизни, в которой мы живем, находит каких-то маргинальных червячков и пытается изобразить то, чего здесь нет», – заявил Киселев.

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