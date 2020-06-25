Из-за расистского прошлого Демпартии США грозит переименование

25.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Разразившаяся в США война с памятниками под антирасистскими лозунгами ставит под вопрос существование американского государства.

Об этом в «Известиях» пишет научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Евгения Пименова.

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По ее словам, нынешние протесты имеют серьезные социально-культурные и политические причины, с которыми надо разбираться детально, но тем не менее эксперт считает, что тотальная война с памятниками — это опасный путь, ведущий к полной деконструкции истории.

«Почему, например, протестующие ограничились лишь сносом памятника рабовладельцу и отцу-основателю США Джорджу Вашингтону? Следуя этой логике, необходимо тогда переименовать и столицу Соединенных Штатов, дав ей более политкорректное название.

Или, к примеру, почему Демократическая партия США, которая исторически возникла как общественное объединение, представляющее интересы крупных землевладельцев и работорговцев, ограничивается лишь коленопреклонением председателя палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси? Следовало бы вовсе прекратить деятельность этой политической силы, исторически базирующейся на порочных идеях расового превосходства», – отмечает политолог.

Она подчеркивает, что подобного рода примеров можно привести очень много.

«Иными словами, это ящик Пандоры, который приведет к тому, что нужно будет вообще полностью запретить Америку, Запад. И вообще — уже кажется, что гораздо проще будет основать Землю заново и строить новый мир — благородный, толерантный, похожий на Эдем. Однако это лишь фантазии, а реальность заключается в том, что наш мир несовершенен, более того — он жесток и несправедлив, его развитие проходило через различные сложные и драматические этапы и темные исторические страницы. В этом мире были рабовладение, апартеид, нацизм и фашизм, антисемитизм и масса иных порочных явлений», – резюмирует Пименова.