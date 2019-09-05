05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура
Просмотров:

Из-за русского языка на Украине запустили процедуру запрета телеканала

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию запустил процедуру аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Соответствующее решение единогласно принято на сегодняшнем заседании Нацсовета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам, первого заместителя регуляторного органа Ольги Герасимюк, за телеканалом «признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

Также в решение Нацсовета говорится о обращении в суд с иском об аннулировании лицензии. Кроме того, Герасимюк уточнила, что до решения суда телеканал будет работать.

Как указывают украинские СМИ, Нацсовет увидел «разжигание межнациональной розни и вражды» в выступлении на телеканале экс-главы информационного департамента МИД Украины, депутат ВР от ОПЗЖ Олега Волошина, сказавшего, что в стране надо закрепить право людей на родной язык, о необходимости выполнять минские соглашения, в которых прописан особый статус Донбасса, согласно которому на этой территории не будут действовать законы о декоммунизации и украинизации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть