Из-за русского языка на Украине запустили процедуру запрета телеканала

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию запустил процедуру аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Соответствующее решение единогласно принято на сегодняшнем заседании Нацсовета.

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По словам, первого заместителя регуляторного органа Ольги Герасимюк, за телеканалом «признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

Также в решение Нацсовета говорится о обращении в суд с иском об аннулировании лицензии. Кроме того, Герасимюк уточнила, что до решения суда телеканал будет работать.

Как указывают украинские СМИ, Нацсовет увидел «разжигание межнациональной розни и вражды» в выступлении на телеканале экс-главы информационного департамента МИД Украины, депутат ВР от ОПЗЖ Олега Волошина, сказавшего, что в стране надо закрепить право людей на родной язык, о необходимости выполнять минские соглашения, в которых прописан особый статус Донбасса, согласно которому на этой территории не будут действовать законы о декоммунизации и украинизации.