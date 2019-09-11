Из-за Сенцова едва не сгорел интернат для детей-инвалидов в Симферополе

11.09.2019, Москва, Максим Карпенко

При поджоге офиса «Единой России» в Симферополе, который в 2014-м году осуществил один из возвращенных на Украину преступников Александр Кольченко, могли пострадать глухие дети из интерната и ученики начальной школы.

Эти здания находились рядом с офисом партии.

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Об этом в своем блоге пишет журналист и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне на пресс-конференции в Киеве подельник Сенцова Кольченко признался, что участвовал в поджоге офиса на улице Аксакова 7 и уверял, будто не имел понятия о расположенной рядом жилой зоне для детей-инвалидов.

«Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно. Вот… Там было многоэтажное здание, которое стояло отдельно, и накануне один парень ходил, чтобы посмотреть, нет ли там людей», – насочинял Кольченко.

Его показания развенчал Корнилов, который призвал российских либералов, требовавших отпустить террориста Олега Сенцова и других украинских «политзаключенных», покаяться и извиниться перед российскими спецслужбами.

«Хочу обратить ваше внимание: прямо к этому дому примыкает дошкольное отделение интерната для глухих детей. Детишки находятся там в круглосуточном режиме.

Они бы даже тревоги не услышали, если бы пожар перекинулся на их здание!

И кто-то после этого будет заявлять, что эти персонажи не террористы?!

Кстати, российские либералы и деятели искусства, топившие за «великого режиссера» Сенцова и кричавшие, что все обвинения против него являются фальшивкой, не хотят ли теперь покаяться, извиниться и поблагодарить российские спецслужбы за то, что те пресекли действия крымских террористов?», – риторически негодовал Корнилов.