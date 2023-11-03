Из-за смешных наказаний крымские заукраинцы становятся рецидивистами

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Житель Феодосии проведет полтора года в колонии-поселении за посты в социальной сети, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Примечательно, что ранее 37-летний мужчина заплатил штраф за аналогичные действия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Феодосийского городского суда, в марте этого года феодосиец с персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» в групповом чате с наименованием «Heil Satan» сделал ряд публикаций насмешливого характера в отношении оснащения ВС РФ и негативно высказался об их участии в специальной военной операции на территории Украины, а также на территории Республик ДНР и ЛНР, и политическом курсе Российской Федерации в целом.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и раскаялся в содеянном», – уточнили в пресс-службе суда и добавили, что при вынесении приговора были учтены некие смягчающие наказание обстоятельства.

Поэтому за содеянное заукраинец получил полтора года колонии-поселения и трехлетний запрет на публикации в Интернете.

Отметим, что это едва ли не единственный случай уголовного дела за дискредитацию с реальным сроком заключения. Фемида очень лояльно относится к «ждунам», назначая даже самым злостным административные наказания в виде крупных штрафов или 15 суток ареста.

Так бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, который потерял работу, отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ и был оштрафован на 100 тысяч рублей за повторное деяние, в мае в третий раз попал в поле зрения правоохранителей. Белозерову по решению суда было запрещено вести социальные страницы в сети Интернет, но это не смогло остановить истинного «заукраинца», и он похвастался новой татуировкой на теле в виде трезубца.

Каким по счету уголовным делом закончится для бывшего педагога эта выходка пока не ясно, после беседы с правоохранителями он вновь публично раскаялся в содеянном.

В феврале этого года в третий раз на дискредитации Вооруженных сил РФ попался 35-летний житель Ялты, который ранее дважды платил штраф за аналогичные действия. Несмотря на это, на остановке общественного транспорта нетрезвый «ждун» выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии. О решении суда в отношении ялтинца пока не сообщалось.

Также вердикта ждет 47-летний житель села Партизанское Симферопольского района, которого не остановило административное дело за дискредитацию ВС, и за публикации в соцсетях он получил уголовное.