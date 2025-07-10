Из-за Трампа Украина будет уничтожена – Вилкерсон

Максим Столяров.  
10.07.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп не собирается прекращать поставки оружия на Украину, а это значит, что последняя будет уничтожена.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не собирается прекращать поставки оружия на Украину, а это значит, что последняя...

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«У Украины нет ни единого шанса. Потому что Трамп не сделает того, что обещал, а именно не прекратит войну, что он мог бы сделать, если бы был серьезен в этом вопросе.

И, во-вторых, потому что в этом замешаны другие люди. И в-третьих, потому что Путин теперь решил, что Трампу нельзя доверять, и будет продолжать эту войну до победного конца.

А это значит, что Украина, несмотря на ее способность пакостить России, будет уничтожена», – сказал Вилкерсон.

«Кремль, вероятно, считает, что Дональд Трамп не заслуживает доверия. Вот что сказал вчера Трамп: «Путин постоянно нас обманывает. Он всегда очень мил с нами, но это оказывается бессмысленным».

Переверните это и вложите в уста Путина, и это будет иметь гораздо больше смысла и правды. Такова реальность. Путин не может доверять Трампу. Он не может доверять НАТО. Он не может доверять Соединенным Штатам в целом. И поэтому теперь он сам по себе.

Он продолжает это делать и будет продолжать до конца своих военных возможностей. Он собирается уничтожить Украину», – подытожил американский экс-чиновник.

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