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Дональд Трамп не собирается прекращать поставки оружия на Украину, а это значит, что последняя будет уничтожена.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины нет ни единого шанса. Потому что Трамп не сделает того, что обещал, а именно не прекратит войну, что он мог бы сделать, если бы был серьезен в этом вопросе. И, во-вторых, потому что в этом замешаны другие люди. И в-третьих, потому что Путин теперь решил, что Трампу нельзя доверять, и будет продолжать эту войну до победного конца. А это значит, что Украина, несмотря на ее способность пакостить России, будет уничтожена», – сказал Вилкерсон.