Из-за Трампа Украина будет уничтожена – Вилкерсон
Дональд Трамп не собирается прекращать поставки оружия на Украину, а это значит, что последняя будет уничтожена.
Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Украины нет ни единого шанса. Потому что Трамп не сделает того, что обещал, а именно не прекратит войну, что он мог бы сделать, если бы был серьезен в этом вопросе.
И, во-вторых, потому что в этом замешаны другие люди. И в-третьих, потому что Путин теперь решил, что Трампу нельзя доверять, и будет продолжать эту войну до победного конца.
А это значит, что Украина, несмотря на ее способность пакостить России, будет уничтожена», – сказал Вилкерсон.
«Кремль, вероятно, считает, что Дональд Трамп не заслуживает доверия. Вот что сказал вчера Трамп: «Путин постоянно нас обманывает. Он всегда очень мил с нами, но это оказывается бессмысленным».
Переверните это и вложите в уста Путина, и это будет иметь гораздо больше смысла и правды. Такова реальность. Путин не может доверять Трампу. Он не может доверять НАТО. Он не может доверять Соединенным Штатам в целом. И поэтому теперь он сам по себе.
Он продолжает это делать и будет продолжать до конца своих военных возможностей. Он собирается уничтожить Украину», – подытожил американский экс-чиновник.
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