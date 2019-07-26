Из-за тупой бюрократии русские Украины бегут в Польшу, а не в Россию

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В комитетах Госдумы РФ продолжаются дискуссии по поводу миграционной амнистии для переселенцев с Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я настаиваю на том, чтобы мы признали необходимость миграционной амнистии для переселенцев с Украины – так же, как мы признали, благодаря вмешательству президента, необходимость такой амнистии для граждан Таджикистана, Киргизии, Молдовы, но признали в силу того, что президенты этих стран обратились к президенту Путину, и он дал соответствующие поручения.

Президент Украины, что прежний, что нынешний, не будет обращаться к нашему президенту с просьбой облегчить условия для получения гражданства или проживания в России беженцам, переселенцам из Украины, которые сюда прибыли в количестве 2,5 миллионов человек после 2014 года. Половина из них не имеет никакого статуса, кроме статуса гражданина Украины, временно пребывающего на территории России и обязанного на 91-й день выехать на 90 дней куда-нибудь из России. Зачем? Куда выедут? Предлагаем: «Уберите эту норму», – против. И до сих пор против.

И вот это наиболее, может быть, кричащий вопрос. Поэтому в результате таких действий или бездействий, по сути, миграционный поток с той же Украины развернулся в другую сторону: в Польшу, в Западную Европу и так далее. А мог бы развернуться в сторону России, и это было бы во всех отношениях правильно», – рассказал Затулин.

Стоит отметить, что 23 июля Государственная Дума РФ утвердила Константина Затулина на пост специального представителя Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства, что может дать новый толчок подвижкам по данному вопросу.

Напомним, что с августа 2017 года ограничение на время пребывания иностранцев в России по правилу 90/180 дней на граждан ЛДНР больше не распространяется, в связи с чем они могут пребывать на территории РФ постоянно при условии продления миграционного учёта.