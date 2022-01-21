Из-за угрозы терактов во всех школах Симферополя отменили занятия
В Симферополе неизвестные отправили сообщения о минировании более полутора десятков школ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», письма с угрозами поступили на электронные ящики заведений.
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Уже известно как минимум о 20 подобных случаев. Каждый из них отрабатывают правоохранители.
В письмах, отправленных на адреса школ, неизвестный угрожает массовыми убийствами, вдохновляясь примером керченского стрелка Влада Рослякова, который убил 20 и ранил 67 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.
«Школа заминирована. Я зол. Вы все ничтожества. Вы недостойны жить. Я помню как в 2018 году Влад расстрелял биомусор. Я всегда мечтал стать как он. Я теперь я готов. Вы все умрете. Вам всем конец», – говорится в тексте письма, отправленного на один из почтовых ящиков.
Из-за массовой угрозы власти Симферополя приняли решение отменить занятия во всех школах города.
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