Из-за угрозы терактов во всех школах Симферополя отменили занятия

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В Симферополе неизвестные отправили сообщения о минировании более полутора десятков школ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», письма с угрозами поступили на электронные ящики заведений.

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Уже известно как минимум о 20 подобных случаев. Каждый из них отрабатывают правоохранители.

В письмах, отправленных на адреса школ, неизвестный угрожает массовыми убийствами, вдохновляясь примером керченского стрелка Влада Рослякова, который убил 20 и ранил 67 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

«Школа заминирована. Я зол. Вы все ничтожества. Вы недостойны жить. Я помню как в 2018 году Влад расстрелял биомусор. Я всегда мечтал стать как он. Я теперь я готов. Вы все умрете. Вам всем конец», – говорится в тексте письма, отправленного на один из почтовых ящиков.

Из-за массовой угрозы власти Симферополя приняли решение отменить занятия во всех школах города.