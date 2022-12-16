Из-за украинских обстрелов Горловка останется без новогодней елки

Администрация Горловки (ДНР) приняла решение отказаться от установки главной городской ёлки, поскольку любое скопление людей моментально становится мишенью для ВСУ.

Как рассказал в эфире телеканала НТС глава администрации Горловки Иван Приходько, сейчас идут обстрелы центральной части прифронтовых городов ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле нельзя сейчас разъединить Донецк, Ясиноватую, Горловку. Обстрелы идут абсолютно одинаковые. Трагизм ситуации сейчас в том, что очень сильно обстреливают центры Донецка и Горловки. Нельзя сказать, что кто-то привык к обстрелам окраин, это невозможно, но когда ты понимаешь, что есть хоть какой-то участок в городе, где ты можешь чувствовать себя безопасно, это не просто дорогого стоит – это многого стоит. Потому состояние людей сейчас в Горловке, и вообще у жителей прифронтовых районов по всей территории республики – это же все равно психоз, невозможно жить спокойно, привыкнуть к этой ситуации, – отметил Приходько.

По его словам, с 24 февраля Горловка подверглась 8 435 обстрелам.

«Это не одиночные снаряды, это обстрелы. Это может быть пакет «Градов», может быть два снаряда. Увы, погибло 970 горловчан, 347 получили ранения за это время. 1867 домов частного сектора были разрушены, либо частично повреждены и 712 больших домов выше двух этажей. И это только за вот этот период времени», – добавил мэр.

Как отметил глава Горловки, в последнее время ВСУ изводят не столько количеством обстрелов, сколько точностью попадания, чего раньше за ними не наблюдалось.

«С получением натовского калибра «три семерки» (М777) и получением к нему снарядов «Экскалибур», увы, украинская армия практически перестала промахиваться, и если ранее требовалось для поражения какого-то объекта жизнеобеспечения потратить 15-20 снарядов, то сейчас они попадают с двух-трёх снарядов, и делают это очень точно», – подчеркнул Приходько.

Накануне под обстрел ракетами HIMERS попала гостиница «Родина», где живут строители, занятые на восстановлении Горловки, и врачи, которые приехали из Российской Федерации. По случайности никто не пострадал.

«Есть профессии, без которых обойтись нельзя, и это ежедневный подвиг, который совершают люди, чтобы город жил. А у нас ещё всё равно, как ни крути, а 120 тысяч жителей осталось. Мы понимаем, что половина примерно от довоенного количества покинули город, но 120 тысяч жителей осталось. Конечно, максимально вывезли детей, безусловно. Ну мы живём, развиваемся, – говорит градоначальник Горловки. – Сложно жить в такой атмосфере, когда ты не знаешь, если выйдешь на улицу, то сможешь ли вернуться домой. А людям всё-таки удаётся сохранять мужество и стойкость».

Мэр Горловки сообщил, что принято решение отказаться от установки главной городской елки, чтобы не создавать скопления людей.

«Мы не можем себе позволить собираться больше пяти человек, где-то собрать людей – это моментально подвергнуть их опасности, – заверил Приходько. – Для нас было страшно тяжелым решением, но мы не ставим городскую ёлку. У нас шикарная новая ёлка, с этим нет проблем. Мы гордо носим звание Горловка – город Российской Федерации, город воинской славы, город трудовой доблести. Нет более в мире города, у которого есть два таких звания. Так совпало, что у нас они есть. И горловчане подтверждают их каждый день, и мы с горечью приняли решение елку не ставить. Я понимаю, что все равно люди выйдут, все равно будут собираться возле елок, которые просто стоят возле супермаркетов. Знаете, как течение жизни остановить невозможно, тем более людей, которые в этих условиях живут 8,5 лет. И последние девять месяцев из этих 8,5 лет – это, конечно, сущий ад. Но каждый горловчанин знает, ради чего он страдает и к чему это все приведет».

Приходько напомнил, что Горловка до начала спецоперации была практически в полукольце. Линия фронта составляла 64 км по периметру города, некоторые посёлки она разрезала пополам, и сейчас северная часть города уже освобождена.

«У нас осталась неосвобожденная часть города, и это тоже еще много. Это 42 километра линии фронта, и они точно также идут по западной части города. Но мы понимаем, что все равно скоро это закончится. Мы понимаем, что все равно враг будет отодвинут, чтобы они там не говорили, как бы они не рассказывали. Мы не то, что преисполнены этой надеждой, мы живём этим», – заключил градоначальник.