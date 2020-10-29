Из-за внутренних разборок Армения оказалась на грани развала

29.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Войны и кризисы наилучшим образом выявляют организационные качества руководства страны, умение держать удар, принимать быстрые и точные решения. Война за Нагорный Карабах стала моментом истины для майданного руководства Армении во главе с премьером Николом Пашиняном.

В течение минувшей недели недовольство действиями Пашиняна, связанные с цепью военных неудач армии непризнанной республики, вылилось в активизацию его политических противников, выдвинувших инициативу скорейшей передачи власти мирным путём.

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Поначалу разговоры об этом шли глухо, не имея определённых источников, но чем хуже шли дела на фронте, тем более громче они звучали и тем более отчётливее за разговорами выступали фигуры бывшего руководства Армении из так называемого «карабахского клана».

Ежу понятно, какую опасность несёт для режима Пашиняна согласие на создание подобного совета. Гораздо более искушенные в вопросах политики, в военном деле, сохранившие хорошие связи с Москвой, стремительно набирающие влияние и популярность бывшие руководители Армении и НКР достаточно быстро могут сковырнуть с насиженного премьерского кресла никчёмного уличного горлопана Николеньку.

При том, что начинать репрессии против «карабахских» Пашиняну сейчас ой как не с руки: в армянском обществе не хватало только междоусобицы во время войны. Хотя желание драться за власть есть у обеих сторон.

К примеру. В начале октября по приказу премьера Армении в НКР прибыли 600 полицейских из Еревана «для контроля за логовом карабахских заговорщиков». В тот момент, когда в республике находился Роберт Кочарян. Что было расценено местными как приезд не то хунвейбинов, не то заградительного отряда имени Пашиняна.

Дальнейшие события стали развиваться стремительно, только подтверждая подозрения, что в Армении началась драка за власть.

Согласно информации из НКР, ереванских полицейских разместили в одной из школ Шуши, по зданию которой той же ночью был нанесён удар азербайджанцами, что сделало невозможным проведение оперативных действий присланного в воюющую республику полицейского батальона.

Из Еревана моментально посыпались обвинения в «предательстве» и «сливе информации врагу со стороны карабахских заговорщиков», на что были высказаны ответные обвинения, будто Пашинян с подручными намеренно ослаблял оборону НКР в течение двух лет.

Не менее интересно, что через два дня после артналёта по ереванским полицейским в Шуше, с должности слетел глава Совета по нацбезопасности, соросёнок и фигура, приближённая к Пашиняну, Аргишти Кярамян, продержавшийся на должности без году неделя.

По уточнённой информации, Кярамяна выгнали взашей не для того, чтобы дать позитивный сигнал Москве, а за провал разоблачения «заговора» внутри «карабахского клана», опасного для действующей власти.

Но тут уж Пашиняну следует винить только себя. Государственная безопасность требует квалифицированных кадров, а не «людей с красивыми лицами» из соросовского инкубатора.

Примечательно также, что вернувшийся из НКР Роберт Кочарян встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным, и теперь армянские СМИ пестрят призывами уполномочить экс-президента вести переговоры в Москве, хотя российские эксперты не видят, каким образом миссия Кочаряна в Москве поможет НКР отбить азербайджано-турецкое нашествие и вернуть под свой контроль «пояс безопасности».

Пока что ясно одно: с майданным премьером уже сейчас надо что-то делать. Не зря в последнее время в армянских СМИ уже открыто говорят, что республикой управляет не Пашинян, а Сорос.

Только совсем уже слепому или «альтернативно одарённому» непонятно, что, чем дольше Пашинян находится у власти, тем больше людей и территорий потеряют армяне, а одобрительное похлопывание Макрона по спинке Воваевича и очередная поездка его жены в камуфляже в Степанакерт – не более чем пустой и дешёвый пиар, попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.

27 октября в прессе грянуло уже открытое заявление бывшего премьера и министра обороны Армении Вазгена Манукяна: «Мы переживаем одну из позорных и разрушительных страниц нашей истории. Под угрозой находится не только Карабах, но и Армения и будущее армянства. Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да. Но не при нынешних властях».

Вазген Манукян.

Огласив пункт «кто виноват» Манукян сразу же переходит к пункту «что делать» и даёт на него ответы:

«Первое. Это правительство должно подать в отставку, передав армии всю власть, причем это должно сделать добровольно, без потрясений, которые могут быть губительными.

Второе. Армия, взяв в свои руки всю власть, должна сформировать единый Комитет обороны вместе с Карабахом, реализуя мероприятия в логике нынешней военной ситуации, обеспечив доверие и ведя переговоры с заинтересованными государствами, международными структурами.

Это единственный путь спасения. В противном случае мы можем потерять всё».

Как нетрудно догадаться, создание совместного с НКР Комитета обороны и передача власти военным не оставят шансов на политическое будущее не только Пашиняну, но и пригретых им соросят в правительстве и депутатском корпусе.

На первый взгляд, «план Манукяна» выглядит привлекательно, позволяющий провести редкий в наше время трансфер власти от майдаунов к государственникам.

Однако российские эксперты видят множество надводных и подводных камней, моментально возникающих при реализации подобного сценария.

Прежде всего, что значит «совместный с НКР Комитет обороны»? Поподробнее, пожалуйста! Для России это звучит как полная вовлеченность Армении в войну за Нагорный Карабах, что должно (по идее) повлечь за собой участие структур ОДКБ на стороне этого самого «Комитета обороны».

Опять-таки, интересно, кто стоит за созданием «объединённого Комитета обороны» и «мирной передачи власти»? Да и кому? Если экс-президенты Кочарян и Саргсян, то это не лучшая идея.

Возвращение коррупционера Саргсяна вместо Пашиняна – всё равно как менять шило на мыло, да и вообще армянскому Януковичу лучше бы не светиться в «комитете спасения» – уж очень сильно его не любят в Армении.

Решение «Кочаряна на царство» – тоже не вариант. В Баку прекрасно помнят его отдающее фашистскими идейками высказывание о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев» и никогда не пойдут на переговоры с ним или организацией, где будет ощущаться его явное присутствие.

Между тем стало известно, что Кочарян на собственные средства закупил и доставил в Армению крупную партию оружия. Для чего? На тот случай, если «мягкий» сценарий отстранения Пашиняна от власти не пройдёт? Уже сейчас многие наблюдатели выражают опасение, что вооружённая смена власти в Ереване соросят на карабахских националистов (которые, на минуточку, в 1988 году одними из первых начали расшатывать СССР и изгонять «с исконных территорий» людей другой национальности), не только НКР, но и вся Армения может надолго превратиться в очаг нестабильности и конфликтов в и без того неспокойном регионе Закавказья.

Россия достаточно чётко обозначила свою позицию по конфликту вокруг Нагорного Карабаха: воюющие стороны сами, без «помощи» других заинтересованных сторон, должны сесть за стол переговоров и искать пути примирения.

Для этого Москве придётся оказать значительное давление как на Ереван, так и на Баку, одновременно давая понять распоясавшемуся «другу Реджепу», что его действия ведут к прямому конфликту с Россией в зоне её жизненных интересов на постсоветском пространстве на радость Соединённым Штатам и Великобритании, мечтающим столкнуть нас лбами. И искать, искать, искать новых, настоящих лидеров Армении, потому что ни от «старой», ни от «новой» «гвардии» армянских правителей ничего хорошего ждать не приходится.

Агитпроп «друга Реджепа» призывает Азербайджан и бывшие советские республики Средней Азии создать «общую тюркскую армию».