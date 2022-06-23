Из-за войны украинские банки впервые за пять лет стали убыточными

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Новости Украины

Украинские банки в результате кризиса и на фоне войны потеряют не менее 20% кредитного портфеля.

Об этом говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном регулятором.

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В Нацбанке отмечают, что банковский сектор страны впервые за пять лет стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы.

«По ожиданиям НБУ, банки потеряют минимум 20% кредитного портфеля в результате войны и экономического кризиса», – указали в отчете НБУ.

При этом в НБУ отмечают, что такие потери будут оказывать значительное влияние на достаточность капитала банков.

Чтобы оценить максимальный уровень потерь, которые банки могут покрыть при текущем запасе капитала, НБУ провел реверсивное стресс-тестирование.

«Его результаты свидетельствуют, что двадцатка крупнейших банков может потерять в среднем до 25% кредитного портфеля, сохраняя основной капитал положительным. Даже с такими потерями кредитного портфеля и соответствующих процентных доходов более половины из двадцати крупнейших банков будут оставаться операционно прибыльными», – указали в НБУ.

Кроме того в отчете НБУ говорится об изменении структуры розничных вкладов украинцев в банках на фоне войны.

«С начала полномасштабной войны растет доля более мелких вкладов. Объем гривневых вкладов в диапазоне от 10 до 200 000 грн вырос за март-апрель на 21,8%, а больших – только на 10,8%», – говорится в сообщении.

В НБУ указывают, что эта тенденция отличается от довоенной, когда большие вклады росли быстрее.

Растет также доля текущих счетов. «Во время войны население стремится иметь беспрепятственный доступ к своим деньгам. Так что спрос на срочные депозиты ожидаемо уменьшился и, вероятно, будет низким в ближайшее время. Доля вкладов по требованию в средствах населения во всех валютах выросла с 56,1% в январе до 64,7% на конец мая», – отмечают в Нацбанке.

При этом указано, что текущие счета и наличные – ключевые средства сохранения средств населения.

«В чрезвычайных условиях войны высшую ценность имеют ликвидные и мобильные активы. Средства на счетах и ​​наличные деньги – сейчас самые привлекательные формы сбережений. Значительная часть поступивших весной на гривневые счета населения оставалась в банках. Соотношение средств на счетах банков и доходов населения осталось на довоенном уровне», – сообщают в НБУ.

Также сообщается, что реагируя на падение доходов и неопределенность, население ограничило потребление. Индекс целесообразности крупных покупок стремительно упал в марте и остается значительно ниже, чем до войны.

Из-за низкого потребительского спроса, в частности на дорогостоящие товары, потребность в кредитах снизилась. В то же время ранее полученные ссуды населения, как отмечается, медленно возвращает.

Однако текущий кризис привел к тому, что значительная часть населения потеряла работу (а соответственно и доходы) и даже имущество. Таким должникам своевременно обслуживать долги будет сложно, указывают в НБУ.