Из-за «вторжения» экс-премьер диагностировал Зеленскому раздвоение личности

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада денег и оружия для борьбы с РФ, но при этом не верит в угрозу российского вторжения.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Яценюка, Зеленский разговаривает со своим народом как с воспитанниками детсада.

«У меня впечатление раздвоения личности у лица, которое сейчас занимает должность президента Украины. Это очень безответственно обращаться к людям как к тем, кто или что-то не понимают, или находятся в детском саду, или с ними нужно шутить в то время, когда на границах Украины стоит 130 тысяч российских войск. И вся администрация США, всего Запада, все разведслужбы, и украинские в том числе, говорят о том, что, слушайте, Путин может напасть», – сказал экс-премьер.

«И когда Владимир Зеленский говорит о том, что не надо паниковать… я первый так же буду говорить не надо паниковать, только нужно сначала говорить правду. Если ты говоришь, что не будет нападения и не надо паниковать, тогда у меня вопрос: а почему ты просишь поставку оружия у наших западных союзников, и его поставляют. У меня второй вопрос: почему ты просишь тогда введения санкций против России, и их готовы ввести. У меня третий вопрос: почему ты тогда просишь миллиарды долларов помощи Украине вследствие того, что Россия может напасть?», – заявил Яценюк.