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26.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Из-за выборов украинские силовые структуры готовы к взаимной войне

Все силовые структуры в Украине имеют оружие и противостояние между ними, вызванное противостоянием кандидатов в президенты Украины, может дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом в эфире Эспресо ТВ заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если начнется противостояние между кандидатами, между силовиками, которые контролируют ресурсы, между представителями разных региональных структур. Это может привести к дестабилизации. Россия ожидает такой дестабилизации. Все силовые структуры, как мы знаем, имеют оружие. Если будет серьезное обострение, это может привести к плохим процессам. Тогда, не дай Бог, понадобится вводить чрезвычайное положение, военное… все может быть», – сказал Маломуж.

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