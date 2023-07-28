«Из-за высоких цен на услуги»: в 2023 году Крым потеряет 4 млн туристов

Любовь Смирнова .  
28.07.2023 19:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм, Цены


Крым в этом году потеряет 4 миллиона туристов – и не столько из-за логистических причин, сколько из-за нежелания отелей снижать цены на отдых в туристический сезон.

Об этом в эфире «национальной службы новостей» заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым в этом году потеряет 4 миллиона туристов – и не столько из-за логистических...

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«Конечно, Крым – главный аутсайдер. На самом деле, Крым недополучит примерно 4 миллиона туристов. И здесь не только вина какой-то транспортной логистики, но и вина крымских отельеров, которые, когда мы просили в марте-апреле скидки, понимая, что будет сложно, мы, операторы, турагенты – понимали, а крымские отельеры не понимали. И одни снижали цены на апрель-май, а какие-то отельеры снижали цены до конца августа. И вот, по картине июня ещё до взрыва на мосту – два соседних отеля в Евпатории. Один давал дисконт на 40% в июне и у него была загрузка 82%, а другой – максимум, на две недели и с меньшим дисконтом. И у этого отеля загрузка была 50% и даже меньше – 48%.

И сейчас даже те отели, что снизили цену, зарабатывают и получают туристов. А те, кто держал высокую цену в надежде, что все устаканится, они в диком проигрыше. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет, но в целом отрасль недополучит примерно 4 миллиона туристов».

Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, Крым в этом году потеряет 30% прошлогоднего туристического потока, который составлял около 6 миллионов туристов и также на треть был ниже показателей 2021-го. Но, как сообщалось, Крым – единственный курортный регион, где в этом туристическом сезоне снизили цены.

При этом местный туристический сектор делает ставку на жителей ЮФО и самих крымчан, ориентируя на них акции и суперпредложения.

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