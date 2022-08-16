Из-за взрывов в Крыму остановлено движение поездов до Симферополя, Севастополя и Евпатории

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Новости Украины

Поезда дальнего следования в Крыму будут останавливать на станции Владиславовка. Такое решение приняло руководство республики после консультации с руководством Крымской железной дороги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принято решение все поезда, следующие с материка, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы, и до ближайших автостанций будет организован развоз людей», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Три поезда, прибывшие в Крым в утренние часы, сейчас стоят на станции «Айвазовская» под Феодосией. Для транспортировки пассажиров к пунктам назначения из близлежащих районов выехали 34 автобуса. Еще три поезда с конечным пунктом назначения Севастополь, Симферополь и Евпатория прибудут во Владиславовку до обеда. Пассажиров также развезут автобусами.

Детонация боеприпасов в воинской части Джанкойского района продолжается. Кроме того, пожар на подстанции «Джанкой» дестабилизировал энергоснабжение железной дороги. В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

«Детонация закончится, пойдем обследовать повреждения. Есть повреждения жилых домов», – уточнил Аксенов.

Сейчас идет эвакуация жителей сел Азовское и Майское. Около 2 тысяч человек переедут на время в здания школ сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда бюджета.

«Предположительно – удары нанесены беспилотниками-«камикадзе», но не исключена и просто диверсия», – озвучил свою версию произошедшего экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, на днях безуспешно прорывавшийся в Херсонскую область из Крыма.

Политолог Сергей Марков требует от руководства России сильных демонстративных ударов по Украине.

«Украинские диверсанты взорвали склады в Джанкое? Украинские диверсанты взорвали склады на аэродроме в Новофедоровке? Украинские диверсанты пытались взорвать нефтепровод в Воронежской области? Украинская артиллерия ведет обстрелы Запорожской АЭС. Почему Россия не делает все то же самое в отношении территории Украины? Что за самоограничения России в духе Льва Толстого? Бить надо и бить как можно жестче. Любой переход киевского режима на новую ступень эскалации должен вести к многократно большим ударам России на этой новой ступени эскалации. То есть после ударов по Запорожской АЭС должны быть удары по трем АЭС на территории Украины. Побеждает тот, кто готов к более жесткому бою», – считает Марков.