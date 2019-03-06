«Из-за Януковича Украина потеряла Крым» – экс-регионал

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Киеву не удалось удержать под своей властью Крым якобы из-за того, что экс-президент Украины Виктор Янукович в 2014 году сбежал из страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил беглый луганский олигарх и экс-регионал Владимир Ландик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если бы Янукович не убежал и остался, то осенью состоялись бы перевыборы, он бы ушёл на пенсию, пришли бы другие. Но не пришли бы к нам российские танки. Может быть они бы и в Крым не зашли, а если и зашли – то можно было бы сторговаться за один Севастополь и ладно», – предположил он.

На замечание, готов ли был Владимир Ландик отдать Севастополь, беглый депутат начал мямлить про то, что в Севастополе большинство моряков – российские.

«Он и так был пророссийский. Вернее, не то что пророссийский, просто там все российские офицеры. Тогда в Крыму самым пророссийским был Севастополь, но не из-за того, что там такие люди, просто там было большинство российских моряков», – оправдался бывший регионал.

Напомним, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявляла, что киевская власть как никто другой заинтересована в отторжении Крыма и Донбасса от Украины.