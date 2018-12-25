25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Сельское хозяйство, Украина
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Из-за засухи и украинской блокады в Крыму потеряли половину урожая зерновых

Перспектив возобновления работы Северо-Крымского, перекрытого Украиной в 2014 году, практически нет.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока власть на Украине возглавляют эти персонажи, никакой перспективы у нас нет. Диалога не будет. Вести его с неадекватными людьми никто не будет и на колени становиться. Выборный год на Украине даст нам понятные перспективы», – сказал Аксенов.

Северо-Крымский канал, построенный при Советском Союзе, обеспечивал ведение сельского хозяйства на севере полуострова и закрывал дефицит воды в засушливые годы. Серия маловодных лет уже началась.

«2018 год был плохим. Осадков не было. Потеряли половину урожая зерновых. Всего миллион тонн собрали. Средняя урожайность – 16 центнеров с гектара, чего практически никогда не было. Так у нас средняя урожайность 32 центнера», – сказал Аксенов.

“Несмотря на это хозяйствам полуострова удалось в 2018 году увеличить площадь виноградников на 700 га, садов – на 1000 га.
Боремся за то, чтобы выйти на уровень 1989 года по производству плодово-овощной продукции. Используем методики РАН для увеличения урожайности. В Крыму 3 тыс га находятся вблизи рек и источников и могут безболезненно орошаться”, – добавил глава правительства.

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