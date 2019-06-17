Из-за звонка о псевдоминировании в Николаеве эвакуировали зоопарк, церковь и аэропорт

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Полиция Николаевской области проверяет сообщение о заминировании зоопарка и церквей в областном центре, а также аэропорта, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает полиция области.

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“Сегодня, 17 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарка в Ингульскому, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов.

Полицейские также устанавливают лицо, давшее сообщение о заминировании. В полиции напоминают: за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.