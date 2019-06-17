Из-за звонка о псевдоминировании в Николаеве эвакуировали зоопарк, церковь и аэропорт
Полиция Николаевской области проверяет сообщение о заминировании зоопарка и церквей в областном центре, а также аэропорта, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает полиция области.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Сегодня, 17 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарка в Ингульскому, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.
Правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов.
Полицейские также устанавливают лицо, давшее сообщение о заминировании. В полиции напоминают: за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.