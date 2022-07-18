Из зала Верховной рады выгнали «любителя Лукашенко»

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Новости Украины

Побратимы Петра Порошенко выгнали из зала заседаний Верховной рады исключённого из партии «Слуга народа» Евгения Шевченко.

Скандал произошёл прямо во время заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, многим депутатам не понравилось, что Шевченко явился в военной форме с шевронами ГУР. Тем не менее, сначала парламентарии апеллировали к главе ВР, чтобы тот дал команду депутату покинуть зал.

«Человек сегодня пришел в военной форме, не имея на это права, который не служил и не служит. А если служит, то стоит задуматься, почему такие люди, которые поддерживают коллаборантов, которые поддерживают Лукашенко, которые при этом еще и плюс ко всему в марте пытались бежать из Украины, как вообще допустимо, чтобы этот человек находился здесь в военной форме?!» – возмущалась представитель «Европейской солидарности» Яна Зинкевич.

Коллегу поддержала соратник по фракции, скандальная депутат Ирина Геращенко. Она также начала проклинать депутата и вспоминать ему старые грехи.

«Я извиняюсь, генерал Забродский не приходит в зал в военной форме. Люди, которые подписали сейчас так же с ВСУ контракт и Лозинский, и другие, не ходят сюда в военной форме. Мы требуем, чтобы человек, у нас завтра Ковалев в пикселе придет и скажет, что он ГУРом задание выполняет на оккупированных территориях? Мы требуем, чтобы человек, который пришел в зал в военной форме, который еще вчера целовался взасос с Лукашенко, немедленно вышел из зала и переоделся. Это требование от нашей фракции. Это уважение к ВСУ. Немедленно!» – истерила Геращенко.

Однако апелляции не возымели успеха, и депутаты Порошенко перешли к прямому действию.

«Выйди отсюда!», «Снял на..й!», «Он нам не коллега!», «Снимай полностью», – кричали возмущённые депутаты на Шевченко, который и рад бы уже был снять китель, однако этого уже было мало.

«Выйди и сними, в трусах зайдёшь!», – угрожали парламентарию.

Шевченко под проклятия «коллег» был вынужден покинуть зал заседания.

Спикер Рады Руслан Стефанчук фактически не вмешивался, лишь после следующего голосования грустно констатировал: «Вот видите, 299 за. А могло быть 300».