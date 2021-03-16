Из Зеленского лепят брутального мачо на второй срок

16.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Пиарщики и имиджмейкеры президента Украины Владимира Зеленского стремительно меняют его образ.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем реинкарнацию определенного образа нашего президента из абсолютно никакого – и весь 20-й год ознаменовывается никчемностью нашего президента, который ни в какие процессы не встревал, который абсолютно отсутствовал, который в полной степени мог называться полностью слабым, отсутствующим президентом. Так вот с начала февраля мы уже два месяца наблюдаем стремительную лепку совсем другого типа политика.

Лепится на наших глазах политик-брутал с жёсткими, беспрецедентными, решительным, по свой сути правильными, но мы по форме оцениваем, действиями. Фактически мы можем сказать, что началась кампания Зеленского на второй срок. Мне кажется, это абсолютно очевидным.

Если вы сравните видосики предвыборные 19-го года и нынешний типаж брутала, вы увидите совсем разные два типажа. В 2019-м году мы видели игривого, легкого, живого тролля системы, который мог играться в стадионы, мог бросать вызовы, стебаться над всем, что является системой. Не прошло и двух лет, как абсолютно другой образ предстает перед нами – солидный, утяжеленный, решительный. Имеем очень стремительную реинкарнацию. Я считаю, что это делают под баллотирование на второй срок», – заявил Дроздов.