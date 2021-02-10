Из жены уголовника Запад пытается слепить «леди Ю»

10.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Отправленный в колонию блогер Алексей Навальный больше не представляет интереса для Запада, который теперь переключился на раскрутку его супруги – Юлии Навальной.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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На российском политическом олимпе зарождается новая «звезда», миссия которой –запустить на территорию России войска НАТО и в дальнейшем сделать с РФ то, что в 1991 году было сделано с Советским Союзом. Роль «звезды» досталась жене уголовника Навального – Юлии Навальной, культ которой усиленно создаётся в мировом информационном пространстве.

Долгое время Запад вкладывал баснословные средства и ресурсы в создание рейтинга блогеру-пустышке Навальному, который, в конечном счёте, оказался пешкой в большой игре против Российской Федерации. В том, что, согласно российскому законодательству, «берлинский пациент» получит уголовный срок, его кураторам было очевидно. Они сознательно депортировали «персонажа» из Германии. Сюжетная линия Навального в афере Запада подошла к концу, теперь он – отработанный материал. Все призовые очки «борца за справедливость» в виде популярности автоматически перешли к его супруге, которой отведена роль «жены декабриста», а точнее – русской Тихановской. Она должна любой ценой пробраться во власть и по отмашке западных хозяев запустить процесс ликвидации России.

Действенный и быстрый способ Запада по-хозяйски ступить на русскую землю – ввод войск НАТО. И такой способ может сработать, если к власти в РФ зарубежные спонсоры «притащат за уши» госпожу Навальную. Ведь в 1994 году Россией, как и другими постсоветскими странами, была начата программа военного сотрудничества с НАТО «Партнёрство во имя мира». В Рамочном документе закреплено обязательство государств – членов НАТО проводить консультации с любой страной-партнёром в случае, если она сочтёт, что возникла прямая угроза её территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

И, несмотря на то, что в 2014 году альянс объявил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией, в случае попадания во власть антироссийской жены блогера «леди Ю», по её «просьбе» «Партнёрство во имя мира» в Российской Федерации развернётся молниеносно. Воплощением этого «партнёрства» станут агрессивные военные, посягающие на мир, безопасность и территориальную целостность нашей Родины.

Вышеописанный сценарий вполне может быть реализован. Обратите внимание, как из Юлии Навальной в Интернете, соцсетях и СМИ (даже российских – либеральных) лепят образ «сильной страдалицы», которая обязательно победит всех и вся. Чего только стоит виртуальный флешмоб, в котором проплаченные, а в основном, обманутые командой Навальных, люди, облачились в красную одежду и желают леди Юлии «не грустить».

Именно в красном одеянии жена блогера пришла на судебное заседание по делу «Ив Роше». Заметьте, что предатели России – Навальные, в своих циничных провокационных мероприятиях используют цвет нашего Отечества. Ведь красный – это символ Великого Советского Союза. Именно красное Знамя Победы в 1945 году водрузили советские солдаты над Рейхстагом. И красный – наш базис, к которому страны постсоветского пространства обязательно вернутся в составе Большой России.

Стоит обратить внимание, что новая «революционерка» Юлия кардинально сменила тактику и не пришла поддержать своего супруга на судебное заседание по делу об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Отсутствие «леди в красном» в зале суда вполне объяснимо. Если создаваемый политик «леди Ю» поддержит мужа-оскорбителя, – она автоматически присоединится к надругательствам над ветераном. Западные кураторы «любимицы соцсетей» понимают, что начинать её политическую карьеру с грязного скандала – не комильфо. Поэтому группа поддержки блогера в лице Юлии Навальной на суд не заявилась – репутация «леди в красном» осталась чиста.

Сценарий «революционного» вхождения на российский политический олимп Юлии Навальной на Западе давно написан. Он даже отработан на Белоруссии. Наш единый народ должен проявить бдительность, и не попасться на удочку семейства аферистов и предателей Российской Федерации Навальных. Ведь этой удочкой ловко управляет коллективный Запад, ненавидящий Россию и россиян.