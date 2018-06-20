20.06.2018

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Из жизни скользких тварей: Одесский слизняк

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

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Знаете, молодой человек, в каждом уважающем себя городе есть свои живые достопримечательности. Причем — с разными «знаками полярности». С одной стороны — самые талантливые и храбрые мужчины. Писатели, художники, ученые, спортсмены, воины… И — дамы. Красавицы, умницы, тоже отнюдь не обделенные Божьими дарованиями….

С другой же — разнообразная шушера, воплотившая в себе все пороки рода людского. От «романтиков с большой дороги» да дам древнейшей профессии — до грязных политиканов и прислуживающим им писак, которые в продажности превосходят самых прожженных куртизанок…

Само собой, моя Одесса всегда стремилась быть впереди планеты всей. И сколько она дала стране и миру гениев да знаменитостей буквально во всех видах деятельности — считать — не пересчитать! А наши дамы — это же таки что-то особенное! Как пел Высоцкий: «…женщины Одессы — все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае – красивы!».

Естественно, вдосталь было и деятелей, чья «слава» носила и носит сугубо негативный характер. От королей преступного мира — до коллаборационистов, лакействовавших перед оккупантами… И, увы, за время украинской «назалежности» баланс полюсов явно сместился в сторону негатива. И сколько талантливых и храбрых людей покинуло Одессу, не смирившись с ползучей украинизацией и засильем хуторянской бездари да её прихлебал, больно сказать.

За последние же «революционные годы» процесс этот приобрел характер катастрофический. В результате — одни покинули «Маму» со слезами и тяжестью на сердце, другие — сжав зубы, живут под игом.

А в качестве «местных знаменитостей» выступают персонажи типа художника-порнографа Ройтбурда да его закадычного дружка — графомана и ренегата, «поэта-психиатра» Херсонского. За неимением гербовой хунта предлагает восторгаться бумагой туалетной, причем – «второй свежести»… Зато — насквозь пропитанной щирыми да европейскими идеями майдана!

Но и среди этой плесени есть особо мерзкие персонажи, ухитряющиеся совместить в себе всевозможные грехи и пороки. Активисты-убийцы. «Патриоты»-рэкетиры. И – политикантропы столь легкого поведения, что самая прожженная дама полусвета по сравнению с ними будет выглядеть образцовой матроной.

Один из них, как по мне, самый мерзкий, — Алексей Гончаренко. Он же «Младшенький». Он же «Лёха-Зеленка». Он же… Острые на язык одесситы придумали этому деятелю столько прозвищ, большинство из коих напрочь непечатны, что иной урка за всю преступную жизнь не получил бы…

Мужику уже 38 лет, но — до сих пор его в народе иначе как «Лёшик» никто и не зовет. Ибо в нем удивительно органично смешалась подростковая инфантильность и безответственность с не менее феноменальной подлостью и склонностью к беззастенчивому и бесстыдному предательству. Судите сами…

Я не стану пересказывать вам всю биографию этого деятеля, ибо когда-то уже писал о нем для нашего сайта. Лишь напомню основные, наиболее характерные ее черты. Итак. Сын довольно известного одесского политика и экономиста Алексея Костусева, занимавшего мэрский пост с 2010 года, и ряд высоких должностей украинского масштаба — до того. С детства, после развода родителей, носит фамилию матери. Выпускник Одесского Медуниверситета, ни одного дня не работавший по врачебной специальности, с младых ногтей, явно не без помощи богатого и влиятельного папаши, Лёша подался в политику. Был лидером молодежной организации местных «зеленых». Потом — возглавлял отделение партии «Союз», гармонично влившейся в «Партию Регионов». И — приобрел репутацию ярого сторонника русского языка и дружбы с Россией, приняв активное участие уже в качестве депутата горсовета в признании русского языка официальным на городском уровне. Но — уже тогда многих отталкивала от него какая-то патологическая склонность к мелкой лжи и дешевой демагогии.

К примеру, люди из окружения тогдашнего мэра Гурвица с нехорошими улыбками жаловались на то, что Лёша не раз и не два ухитрялся приписывать себе чужие заслуги. Располагая казенной информацией, он трубил на весь город о том, как исключительно «его стараниями» делались ремонты, открывались детские площадки… И за это его презирали и свои и чужие, а ехидный Гурвиц — постоянно третировал на сессиях, именуя исключительно «медсестрой». Ведь единственная запись в его трудовой гласила, что в оном качестве студент Гончаренко немножко подрабатывал… Бывало, его не раз и поколачивали за очередное шельмовство, и зеленкой обливали… Но зато — наивные пенсионерки из организации «Качество жизни», которую он формально возглавляет и доселе, души в нем не чаяли. Такой пупсик, такой добренький и заботливый… А то, что все его заслуги были дутыми, а жалкие предвыборные подачки — за чужой счет, так это все недруги клевещут!

В полной мере проявил свою подлую натуру Лёша в 2010, когда ухитрился выдвинуть свою кандидатуру на мэрских выборах против собственного однопартийца-регионала и… отца, Алексея Костусева, тем самым нарушив и партийную дисциплину, и — элементарные людские нормы порядочности. Ведь сделано это было (если верить вполне достоверным источникам) за кругленькую сумму из фондов злейшего врага и конкурента его папаши, Эдуарда Гурвица. Понятно, что самозванцу и отщепенцу дали по шапке киевские боссы, и он быстренько снял свою кандидатуру. Но денег «спонсору» не вернул. Дескать — все ушли на пропаганду!

Как он унижался перед президентом Янковичем, как вылизывал башмаки партийной верхушке! А как потом, на последних законных парламентских выборах ухитрялся снова приписывать себе заслуги по открытию детских площадок, построенных… его конкурентом Игорем Марковым! Заметим, политиком активно пророссийским! И, проиграв тому с треском, — всеми силами способствовал его аресту и лишению депутатской неприкосновенности, ведя себя как последний стукач и зухтер…

А сразу же после того, как стало ясно, кто побеждает в перевороте 2014 — резко переметнулся на сторону путчистов, позабыв про свой «русский патриотизм» и верность родному языку да истории… И вчерашний русофил стал отъявленным русофобом и лакеем хунты. А 2 мая 2014 года — как последний шакал рылся в карманах жертв «Одесской Хатыни», фотографируясь на фоне трупов ее жертв. И в тот же день, в прямом эфире, рьяно восхвалял палачей да убийц, хуля память невинно убиенных…

Все эти годы Лёшик активно бежит впереди смрадно пыхтящего паровоза Порошенко и компании, норовя быть большим украинцем, чем Бандера и Шухевич. Само собой, вылизывая штиблеты нового хозяина, пана президента, еще более рьяно, чем делал это его изгнанному предшественнику. И где только не примелькались его блондинистые кудри, где он не получал по своим юношески-розовым щечкам вечного мальчиша-Плохиша! И в Крыму, который почему-то не оценил его русофобской агитации, и в Москве, где его попытка уличной провокации закончилась краткой отсидкой в полицейском «обезьяннике» и быстрой высылкой с «волчьим билетом»… Успел он побывать и на посту председателя нашего облсовета, откуда перепрыгнув в теплое депутатское кресло Верховной Рады. И повсюду — оставлял мерзкий слизнячий след лжи, приспособленчества и абсолютной, эталонной непорядочности, дойдя до прямого участия в провокации СБУ против отца погибшего 2 мая, предвосхитив скандальное дело Бабченко. А его карманные СМИ — сайт «Думская-нет» и его телеприложение, стали таким же образцом лживой пропаганды, коллаборационизма и русофобии.

Но к чему я на сей раз вспомнил об этом позоре Одессы? – Да к тому, что в последнее время от его имени милыми голосками обзванивают пенсионеров Киевского района, поздравляя стариков с праздниками и днями рождения. Иным — даже копеечные подарки приносят. Само собой — не забывая задушевно спросить об отношении «облагодетельствованных» к пану Гончаренко и его паханам. Вот только — большинство отвечает так, что и повторить неловко, а «дарителей» – отправляет куда подальше. Методы мелкого афериста и предателя всем уже видны, и его попытки помочь своему очередному хозяину Порошенко в предвыборной гонке приносят ему только вред…

Думается мне, что карьера Лёши закончится весьма закономерно. Плачевно для него, но поучительно для прочих. И когда его повесят на Куликовом поле, многие одесситы возьмут на память куски веревки. Чтобы другим неповадно было!