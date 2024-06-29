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Уж сколько раз твердили миру, что образ нынешней бандеровской Одессы — это результат того, что тысячи одесситов, участников Русской весны, находятся сейчас «на подвалах» или на маргинальном положении в глубоком подполье.

А образ «одэсьцив», пусть якобы и не радикальных нацистов, лепит так называемая элита. Ярчайшие примеры — паяцы из «Маски-шоу» и «Джентельмен-шоу», выстроившие когда-то карьеры на шутках о «хохлах», но подавшиеся в 14-м году в «жидобандеровцы» (пенсия же важнее совести). Все убогие, набившие оскомину побасенки о селедке-шаландах-Молдаванке, они давно перевели на мову и неумело настаивают, что так было всегда, еще до раскопок Черного моря.

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Или возьмем еще одного махрового представителя «одесской элиты» — ресторатора Савву Либкина. Типичного брейгелевского уродца (а все инфернальные уродцы, порожденные майданами, словно из одного инкубатора).

Еще недавно он пытался открывать рестораны и издавать кулинарные книжки исключительно в Москве («насяльника, а почему?»), не рассчитывая на бесперспективный одесский хутор. А когда не вышло, стал одним из рупоров кровавого переворота 2014 года под маркой «победы цивилизации над дремучим совком». Впоследствии в сети своих одесских ресторанов он с радостью привечал Порошенко, потом Зеленского и прочих людей «с хорошими лицами». Только и это не помогло бизнесу. А во время ковидного мракобесия, оставшись без клиентов, ему и вовсе пришлось закрыть 90% своих забегаловок.

Тогда Либкин и пробил очередное дно (как будто глумления над жертвами 2 мая было мало). Он назвал карантин «спецоперацией по убийству малого бизнеса», заявив в соцсетях:

«Сначала ампутировали бизнесу одну руку. Теперь отрезают другую. Без анестезии».

Но чем он проиллюстрировал свой пост?! Фотографией легендарной Зинаиды Туснолобовой-Марченко с ампутированными конечностями, Героем Советского Союза, награжденной орденами Красной Звезды. Символом всего того, что эти либкины осквернили, обгадили, декоммунизировали и сплясали на памяти настоящих героев в угоду своего бизнеса.

А Туснолобова, будучи 22-летней медсестрой, вынесла с линии огня 123 раненых солдата, уничтожила 11 фашистов. Когда разрывная пуля перебила ей обе ноги, ее нашли немцы и принялись добивать. Думали, что добили, но… Через несколько дней в диком холоде девушку обнаружили наши разведчики и буквально выбили ее тело финками из замерзшего кровавого куска льда.

Десять дней врачи боролись за жизнь Зины, но обмороженные руки и ноги спасти не удалось — началась гангрена. В итоге эта девочка перенесла восемь операций, во время которых ей ампутировали все конечности. Вот с чем мразота Либкин, от одного взгляда на которого возникает рвотный рефлекс, сравнил свои мелкие бизнес-неудачи… Дно.

Сейчас, как нетрудно догадаться, он собирает на дроны и, будучи заправской «жидобандеровской» мразью, конечно, привлекает внимание нацистской медийки. Естественно! Вот с кого правильного лепить «одэсьця» надо! И «орки» пусть посмотрят.

Особенно «порадовало» его интервью телеканалу ТСН, которое он давал в своем ресторане «Дача», кстати, стилизованном под Одессу конца 40-х — начало 50-х годов, когда с преступностью в городе боролся Маршал Победы Жуков, Утесов пел «…и назван мой город Героем», а в санатории приезжали первые звезды советского кино. Такой вот у Либкина антураж («насяльника, а почему?»).

В интервью ресторатор отпусках дебильные псевдоодесские шутки, готовил форшмак, но главное — самонадеянно говорил «за всю Одессу». И вот что:

«Когда я родился, это был свободный выбор — в школе можно было учить украинский язык, можно не учить. У меня в школе вообще учителя украинского не было», — да, так бывало.

Далее же пошли типичные «жидобандеровские» противоречия:

«А у меня на работе все говорят на украинском, все официанты, все повара, весь менеджмент. Я с гостями тоже общаюсь только «мовою». Учу украинский в 62 года. Могу только короткие фразы проговаривать «мовою».

Главное же, по его словам, «победить в этой [запиканное неприличное слово] войне».

Про Одессу еще раз категорически добавил:

«Все мы перешли на ридну мову». Вот только так же категорически заявил журналистке:

«Но с вами я буду разговаривать на своем родном языке!».

Понятное дело, на русском. Согласитесь, в случае Либкина в этом наборе прекрасно все (непонятно безмолвие мовного гестапо)!

Как думаете, почему этот «настоящий одессит» упорно демонстрирует, что его родной язык русский? Чего ждет? Кого? На какой такой случай? В каком очередном полете собирается переобуться? Буденовку, может, еще припрятал?..

Главное, чтобы те, для кого эта буденовка припрятана, не забыли о «подвигах» Либкина. И, да — не все одесситы, конечно, такие.