Израиль не понимает, почему Украина требует помощь, голосуя за антиизраильские резолюции

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Украина регулярно голосует за антиизраильские резолюции в ООН, но при этом требует от Израиля поддержки в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

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Журналисты несколько раз задали вопрос, почему израильский премьер Беньямин Нетаньяху так и не назвал Россию «агрессором».

«Осуждение военной агрессии России было и после создания правительства Нетаньяху. Побывавший в Киеве министр иностранных дел Эли Коэн также осудил агрессию России. Возможно, украинскую сторону не устраивают какие-то формулировки, но у Израиля есть свои четкие «красные линии», где на первом месте — защита нашего населения и безопасность нашего государства. Я думаю, что это вполне нормально и логично», – сказал Бродский.

Он заметил, что Израиль в 90% случаев голосует в поддержку Украины в ООН и других международных организациях.

«Например, мы поддержали мирный план Зеленского и осудили российскую агрессию. К сожалению, я не могу сказать того же об Украине, потому что ситуация диаметрально противоположная. Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции. Это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами», – считает дипломат.

Издание возразило, что Украина действует исходя из ранее принятых резолюций ООН.

«Это формальный ответ. А мне бы хотелось неформального отношения к этому вопросу. На мой взгляд, оно должно заключаться в том, что если Украина считает Израиль дружественным государством и обращается к нему с просьбами, то ваша страна должна поддерживать мою страну по вопросам, важным для нас, — так же, как Израиль поступает в отношении Украины по вопросам, являющимся жизненно важными для вас», – заявил посол.

Он добавил, что последнее заявление украинского посла о том, что Израиль никак не помогает Украине и солидаризировался с Россией, «вызвало негодование в израильском МИДе».

«Поэтому посол и был вызван для очень серьезного разговора. Утверждения посла абсолютно беспочвенны и особенно обидны в свете той колоссальной помощи, которую Израиль оказывал и продолжает оказывать. Эти заявления особенно неуместны через несколько дней после приезда в нашу страну первой леди Елены Зеленской. Нам кажется, что подобные заявления абсолютно контрпродуктивны. У меня, честно говоря, возникает вопрос: осознают ли люди, делающие их, что они наносят ущерб не только отношениям между Израилем и Украиной? Они наносят ущерб самой Украине и ее интересам: эти заявления, равно как и голосование в ООН против Израиля, отрицательно сказываются на поддержке вашей страны среди израильтян», – резюмировал Бродский. на поддержке вашей страны среди израильтян.